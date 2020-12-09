Samsung скопирует наихудшую идею Apple

Новый флагман Galaxy S21 компании Samsung может поступить в продажу без блока питания и гарнитуры в комплекте. Этот тренд задала компания Apple с анонсом iPhone 12 в октябре 2020 г., вынудив пользователей тратить дополнительные деньги на покупку этих аксессуаров.

Дурной пример заразителен

Компания Samsung может взять пример с Apple и убрать из коробки с новыми смартфонами наушники и зарядное устройство. Последняя, прикрывшись борьбой за экологию, лишила этих аксессуаров свои новые смартфоны iPhone 12, вышедшие в октябре 2020 г.

Как пишет портал SoftPedia, идея пойти на этот шаг была худшей в истории Apple. Покупатели iPhone 12 вынуждены тратить дополнительные деньги и на зарядное устройство, и на наушники, тем самым обеспечивая компании (или сторонним производителям) дополнительную прибыль из своего кошелька.

Первым смартфоном Samsung без зарядки и гарнитуры в комплекте может стать флагман Galaxy S21, выход которого ожидается в декабре 2020 г. или январе 2021 г. Его дизайн утек в Сеть еще минувшей осенью.

Так могут выглядеть новые флагманы Samsung 2021 года

О потенциально скудном комплекте нового флагмана южнокорейского техногиганта стало известно из документов бразильского телекоммуникационного агентства ANATEL. Оно протестировало несколько модификаций этого смартфона с индексами SM-G991B/DS (вероятно, базовый S21), SM-G996B/DS (S21 Plus) и SM-G998B/DS (S21 Ultra), и каждая из них, согласно документации, имеет ограниченный комплект поставки.

От отрицания к принятию

Сразу после анонса смартфонов iPhone 12 компания Samsung, используя поднявшуюся волну негатива, решила высмеять данный шаг Apple и заодно прорекламировать собственные продукты. На официальной странице компании в Facebook появилось изображение ее фирменного зарядного устройства с подписью – Included with your Galaxy («поставляется с вашим смартфоном Galaxy»).

Samsung превратила выход iPhone 12 без зарядника в рекламу собственных смартфонов

В итоге, если Samsung пойдет по стопам Apple и лишит пользователей того же зарядного устройства, то им придется прибавить к стоимости новенького Galaxy S21 как минимум 2790 руб. – в такую сумму на 9 декабря 2020 г. Samsung оценивала в России блок питания на 25 Вт. 45-ваттная же зарядка обойдется еще дороже – в 3490 руб. Для сравнения, 20-ваттный БП Apple стоит в России в 1990 руб.

На момент публикации материала Samsung никак не комментировала утечку из документации ANATEL. Также пока неизвестно, чем именно компания собирается мотивировать решение по удалению зарядок и наушников из коробок со смартфонами. Не исключено, что она, как и Apple, будет говорить об экологии.

История повторяется

Вероятность ухудшения комплекта поставки смартфонов Galaxy как минимум отлична от нуля, поскольку у Samsung уже имеется опыт заимствования сомнительных с точки зрения улучшения пользовательского опыта идей Apple. В сентябре 2016 г. компания Стива Джобса (Steve Jobs) выпустила iPhone 7, в котором не оказалось 3,5-миллиметрового разъема для наушников – этим она хотела увеличить продажи своей беспроводной гарнитуры AirPods, первое поколение которой вышло в том же 2016 г.

Это самый доступный фирменный блок питания Samsung

Samsung тоже сперва начала рекламировать свои Galaxy как смартфоны с поддержкой классических наушников, но в итоге в 2019 г. сама избавилась от 3,5-миллиметрового разъема, притом начав не с бюджетных моделей, а непосредственно с флагманских.

В то же время со времен выхода iPhone X в 2017 г., известного как первый смартфон Apple с монобровью (гигантский вырез в экране под датчики Face ID), Samsung так и не скопировала эту особенность дизайна. Вместо этого она стремилась уменьшить пространство, занимаемое камерой и сенсорами на лицевой панели.

Все не так плохо

Согласно документам ANATEL, все три смартфона Samsung линейки Galaxy S21 останутся без наушников и зарядного устройства. По мнению специалистов SoftPedia, пока еще сохраняется шанс их наличия в комплекте с топовым и самым дорогим S21 Ultra.

Они также полагают, что отказ от этих аксессуаров в линейке смартфонов Samsung имеет больше смысла, чем в случае Apple. Мобильники Samsung поставляются с разъемом USB-С, который теоретически является универсальным портом, используемым во множестве других смартфонов различных брендов. По этой причине вероятность наличия у пользователя тех же наушников с коннектором USB-C намного выше, чем в случае Apple и ее проприетарным интерфейсом Lightning.