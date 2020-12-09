Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Samsung скопирует наихудшую идею Apple

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Новый флагман Galaxy S21 компании Samsung может поступить в продажу без блока питания и гарнитуры в комплекте. Этот тренд задала компания Apple с анонсом iPhone 12 в октябре 2020 г., вынудив пользователей тратить дополнительные деньги на покупку этих аксессуаров.

Дурной пример заразителен

Компания Samsung может взять пример с Apple и убрать из коробки с новыми смартфонами наушники и зарядное устройство. Последняя, прикрывшись борьбой за экологию, лишила этих аксессуаров свои новые смартфоны iPhone 12, вышедшие в октябре 2020 г.

Как пишет портал SoftPedia, идея пойти на этот шаг была худшей в истории Apple. Покупатели iPhone 12 вынуждены тратить дополнительные деньги и на зарядное устройство, и на наушники, тем самым обеспечивая компании (или сторонним производителям) дополнительную прибыль из своего кошелька.

Первым смартфоном Samsung без зарядки и гарнитуры в комплекте может стать флагман Galaxy S21, выход которого ожидается в декабре 2020 г. или январе 2021 г. Его дизайн утек в Сеть еще минувшей осенью.

sam603.jpg

Так могут выглядеть новые флагманы Samsung 2021 года

О потенциально скудном комплекте нового флагмана южнокорейского техногиганта стало известно из документов бразильского телекоммуникационного агентства ANATEL. Оно протестировало несколько модификаций этого смартфона с индексами SM-G991B/DS (вероятно, базовый S21), SM-G996B/DS (S21 Plus) и SM-G998B/DS (S21 Ultra), и каждая из них, согласно документации, имеет ограниченный комплект поставки.

От отрицания к принятию

Сразу после анонса смартфонов iPhone 12 компания Samsung, используя поднявшуюся волну негатива, решила высмеять данный шаг Apple и заодно прорекламировать собственные продукты. На официальной странице компании в Facebook появилось изображение ее фирменного зарядного устройства с подписью – Included with your Galaxy («поставляется с вашим смартфоном Galaxy»).

sam602.jpg

Samsung превратила выход iPhone 12 без зарядника в рекламу собственных смартфонов

В итоге, если Samsung пойдет по стопам Apple и лишит пользователей того же зарядного устройства, то им придется прибавить к стоимости новенького Galaxy S21 как минимум 2790 руб. – в такую сумму на 9 декабря 2020 г. Samsung оценивала в России блок питания на 25 Вт. 45-ваттная же зарядка обойдется еще дороже – в 3490 руб. Для сравнения, 20-ваттный БП Apple стоит в России в 1990 руб.

На момент публикации материала Samsung никак не комментировала утечку из документации ANATEL. Также пока неизвестно, чем именно компания собирается мотивировать решение по удалению зарядок и наушников из коробок со смартфонами. Не исключено, что она, как и Apple, будет говорить об экологии.

История повторяется

Вероятность ухудшения комплекта поставки смартфонов Galaxy как минимум отлична от нуля, поскольку у Samsung уже имеется опыт заимствования сомнительных с точки зрения улучшения пользовательского опыта идей Apple. В сентябре 2016 г. компания Стива Джобса (Steve Jobs) выпустила iPhone 7, в котором не оказалось 3,5-миллиметрового разъема для наушников – этим она хотела увеличить продажи своей беспроводной гарнитуры AirPods, первое поколение которой вышло в том же 2016 г.

sam601.jpg

Это самый доступный фирменный блок питания Samsung

Samsung тоже сперва начала рекламировать свои Galaxy как смартфоны с поддержкой классических наушников, но в итоге в 2019 г. сама избавилась от 3,5-миллиметрового разъема, притом начав не с бюджетных моделей, а непосредственно с флагманских.

В то же время со времен выхода iPhone X в 2017 г., известного как первый смартфон Apple с монобровью (гигантский вырез в экране под датчики Face ID), Samsung так и не скопировала эту особенность дизайна. Вместо этого она стремилась уменьшить пространство, занимаемое камерой и сенсорами на лицевой панели.

Все не так плохо

Согласно документам ANATEL, все три смартфона Samsung линейки Galaxy S21 останутся без наушников и зарядного устройства. По мнению специалистов SoftPedia, пока еще сохраняется шанс их наличия в комплекте с топовым и самым дорогим S21 Ultra.

Они также полагают, что отказ от этих аксессуаров в линейке смартфонов Samsung имеет больше смысла, чем в случае Apple. Мобильники Samsung поставляются с разъемом USB-С, который теоретически является универсальным портом, используемым во множестве других смартфонов различных брендов. По этой причине вероятность наличия у пользователя тех же наушников с коннектором USB-C намного выше, чем в случае Apple и ее проприетарным интерфейсом Lightning.



Другие материалы рубрики

«Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов

Браузеры для Windows 10 научились экономить деньги на мобильном интернете

Google дал россиянам доступ к подписке на игры и приложения без встроенных покупок. Цена

Придуман супер-метод заражения смартфонов троянами без подключения к интернету. Уберечься почти невозможно

Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru

С помощью браузера Chrome можно захватить ПК на Windows, Linux и macOS

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как сэкономить на электрообогреве дома?

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать