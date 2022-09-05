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В «Ситилинке» стартовали продажи последней модели MacBook от Apple

В «Ситилинк» завезли последние MacBook от Apple на процессоре M2. Продажи стартовали 3 сентября 2022 г. на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Стоимость MacBook Pro A2338 M2 (8 ядер) 8ГБ, 256ГБ SSD составляет 149 990 руб.

Алексей Дашкевич, руководитель направления «Ноутбуки и ПК» отдела закупок «Ситилинка», назвал цены на ноутбуки на новых чипах низкими при условии уплаты пошлин и налогов при импорте, а также наличии гарантии от продавца, которую зачастую не предоставляют менее крупные игроки рынка.

По данным «Ситилинка», ноутбуки компании Apple входят в топ-5 брендов по продажам в «Ситилинке» в деньгах в первом полугодии 2022 г. В 2022 г. первые четыре строчки занимают бренды Asus, Lenovo, HP, Acer. Бренд сохранил свою позицию в рейтинге, в 2021 г. компания также занимала 5 строчку.

Продажи бренда по сравнению с прошлым годом выросли на 47%.

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