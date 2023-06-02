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Создан компактный клон MacBook на Linux. Windows в комплект не входит. Цена

Под маркой System76 вышел ноутбук Galago Pro – внешне почти полная копия новейшего Apple MacBook Pro. Здесь нет macOS и Windows – компьютер работает на Linux. Производитель дает широкий выбор вариантов комплектаций – два процессора, четыре вида ОЗУ и 12 вариантов SSD-накопителя, а дополнительно можно приобрести гору аксессуаров, вплоть до 49-дюймового монитора.

Как MacBook, только дешевле и на Linux

Компания System76, известный производитель мобильных ПК, показала новую модель Galago Pro с расширенными возможностями кастомизации на этапе покупки. Пользователю предоставлен широкий выбор вариантов комплектаций и не менее длинный список дополнительных опций – можно выбрать даже срок гарантии на компьютер.

Продажи Galago Pro начались. Все версии ноутбука собираются исключительно на процессоре Intel Core самого современного на момент выхода материала 13 поколения (Raptor Lake) – вариантов с чипами AMD или процессорами на архитектуре, отличной от х86, не предусмотрено.

Также покупателям Galago Pro не придется переплачивать за Windows – этой операционной системы в комплекте нет, ее при необходимости придется устанавливать самостоятельно. По умолчанию на ноутбук установлен Linux-дистрибутив Pop_OS 22.04 с долгосрочной техподдержкой (Long term support, LTS), но от него можно отказаться в пользу Linux Ubuntu 22.04 LTS – за это денег продавец не возьмет.

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Фото: System76
Компактность - одно из преимуществ ноутбука

Внешне Galago Pro очень напоминает Apple MacBook Pro последних на июнь 2023 г. ревизий – он столь же компактный за счет 14-дюймового экрана с тонкими рамками и такой же минималистичный в плане дизайна. Но цена на MacBook Pro 14 в США начинается с $1999 (161,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 июня 2023 г.) за версию с процессором М2 Pro на 10 ядер, 16 ГБ «универсальной» (видео- и оперативной памяти) и SSD на 512 ГБ.

Новый Galago Pro стоит от $999 (80,9 тыс. руб.). В цену включены CPU Intel Core i5-13500H (12 ядер, 16 потоков), 8 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель на 250 ГБ.

Что можно менять

Galago Pro можно собрать на процессоре Intel Core i7-13700H (24MB кэша, 14 ядер, 20 потоков) и установить в него до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 – предусмотрено два слота под планки до 32 ГБ каждая. Базовый SSD с интерфейсом PCI-E Gen3 на 250 ГБ выдает скорость 3500 МБ/с при чтении и 2300 МБ/с при записи, и его можно заменить на накопитель с PCI-E Gen3 на 500 ГБ, 1 или 2 ТБ. Также есть возможность выбора в пользу боле быстрых SSD с PCI-E Gen4 емкостью от 500 ГБ до 4 ТБ, способные работать на скорости до 7300 МБ/с на чтение и 6600 МБ/с на запись.

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Фото: System76
Ноутбук способен обеспечить достойную производительность

Дополнительно можно выбирать срок гарантии – от одного года до трех лет. В максимальной комплектации (Core i7, 64 ГБ ОЗУ, SSD PCI-E Gen4 на 4 ТБ, трехлетняя гарантия) Galago Pro будет стоить $2417 (195,7 тыс. руб.) без учета доставки и без единого дополнительного аксессуара. К последним относятся дополнительные внешние клавиатуры, чехлы для переноски, внешние мониторы с диагональю 27-49 дюймов и 90-ваттный блок питания для быстрой зарядки за $79 (6400 руб.).

Что менять нельзя

У Galago Pro есть еще одно сходство с любыми MacBook, не только самыми современными – в нем не осталось места под дискретную видеокарту. Это лишает будущих владельцев возможности запускать на нем современные видеоигры, хотя вся прочая электроника вполне располагает к этому с точки зрения потенциальной производительности.

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Бизнес

К неизменяемым параметрам относится и экран – это всегда IPS с диагональю 14,1 дюйма, разрешением Full HD (1920х1080 точек) и частотой обновления, повышенной до 144 Гц. Покрытие дисплея матовое, что решает проблему бликов.

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Фото: System76
Про подсветку клавиатуры не забыли

Над дисплеем расположена веб-камера с разрешением 1280х720 пикселей (формат HD), клавиатура дополнена подсветкой. Все проводные интерфейсы вынесены на боковые торцы, сзади ничего нет, и производитель на них экономить не стал. Владельцу по умолчанию доступны кард-ридер, гигабитный Ethernet, два полноразмерных порта USB 3.2 Gen1, два порта USB-С аналогичной ревизии (3.2 Gen1) и один USB-C с поддержкой Intel Thunderbolt четвертого поколения. Дополнительно предусмотрен HDMI для подключения внешнего дисплея.

Беспроводных интерфейсов в Galago Pro существенно меньше – ноутбук не умеет подключаться к сотовым сетям и навигационным спутникам, но может выходить в интернет «по воздуху» (при условии наличия поблизости точки доступа или роутера) при помощи модуля Wi-Fi 6E. Этот высокоскоростной стандарт появился в начале 2021 г. и вплоть до конца 2022 г. был запрещен к использованию в России. Беспроводные наушники к Galago Pro можно подключить по Bluetooth 5.3, а для ценителей классики предусмотрен 3,5-миллиметровый комбинированный разъем для проводной гарнитуры.

Георгий Дорофеев

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