Свет увидел мощный сверхкомпактный ноутбук-конструктор на Linux. Цена

Известный производитель Linux-ноутбуков System76 выпустил новую модель Lemur Pro – компактную и легкую. Ноутбук выделяется полной свободой кастомизации и возможностью оснастить его по максимуму. В нем поместятся до 40 ГБ оперативной памяти, новейший процессор Intel Core 13 поколения и два высокоскоростных SSD до 4 ТБ каждый. Есть внушительный список дополнительных аксессуаров: чехлы, внешние клавиатуры, дисплеи быстрые зарядки и пр. Windows нет ни в одной из конфигураций – только Linux Ubuntu или Pop_OS.

Мощный, но без Windows

Компания System76 выпустила ноутбук Lemur Pro, который ни в одной из комплектаций не доступен с предустановленной ОС Windows. Этот мобильный ПК работает исключительно под Linux, и устанавливать Windows, если возникнет такая необходимость, придется самостоятельно, хотя драйверов под нее на сайте производителя нет. К слову, россияне в ноутбуках с установленной по умолчанию Windows разочаровались. Как сообщал CNews, поставки таких мобильных ПК в Россию обрушились.

Lemur Pro выделяется своими небольшими габаритами за счет 14,1-дюймового экрана с тонкими рамками и весом – 1,1 кг со встроенным аккумулятором. Но главная его особенность – полное отсутствие фиксированных, выбранных производителем комплектаций, что позволяет покупателю создавать собственную сборку, исходя из своих потребностей и бюджета. Параметров выбора очень много – отдельно можно настроить объем памяти, выбрать один или два SSD и их объем, решить, какой из двух процессоров будет установлен, а также заказать массу дополнительных аксессуаров – блок питания повышенной мощности с зарядкой до 65 Вт по USB-C, чехол для переноски и пр. Кастомизировать можно даже срок гарантии, и даже операционных систем дается две на выбор – Ubuntu или Pop_OS.

Фото: System76 Ноутбук выполнен в очень лаконичном дизайне

System 76 имеет немалый опыт по выпуску высокопроизводительных мобильных ПК и специализируется именно на моделях под управлением Linux. Например, летом 2020 г. у нее вышел полноразмерный ноутбук Oryx Pro с экраном на 15,6 или 17,3 дюйма на выбор и дискретной графикой для видеоигр. В феврале 2022 г. компания выпустила ноутбук Kudu, в котором отдала предпочтение процессорам AMD и топовому на тот момент видеоускорителю Nvidia.

От минимума к максимуму

Ноутбук Lemur Pro на момент публикации материала стоил от $1149 (91,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 мая 2023 г.) в минимальной комплектации, в которую входят процессор Intel Core i5 новейшего 13 поколения, одна планка ОЗУ DDR5 на 8 ГБ и один накопитель SSD M.2 на 250 ГБ. Срок гарантии составляет один год.

В самой топовой версии, без учета дополнительных аксессуаров в виде кейсов, внешних экранов и клавиатур, но в комплекте с 65-ваттным зарядным устройством, Lemur Pro стоит $3021 (241,4 тыс. руб.). Цена включает Core i7 13 поколения, 40 ГБ ОЗУ (планки DDR5 на 32 и 8 ГБ) и два твердотельных накопителя на 4 ТБ каждый. Срок гарантии увеличивается до трех лет.

CPU есть, видеокарты нет

По умолчанию System76 встраивает в Lemur Pro процессор Intel Core i5-1335U – 10 нм, 10 ядер, 12 потоков, частота до 4,6 ГГц и 12 МБ кэш-памяти. Опционально он меняется на Core i7-1355U с аналогичными параметрами, за исключением тактовой частоты – она может расти до 5 ГГц.

Фото: System76 Для дискретной графики в ноутбуке места не нашлось

Судя по спецификациям, Lemur Pro не предназначен для видеоигр ввиду отсутствия у него дискретной графики. Почему разработчики не предусмотрели такую опцию, неизвестно, тем более что все прочие компоненты вполне справятся с современными играми, которых под Linux в последние годы становится все больше.

Памяти много не бывает

В ноутбуке предусмотрено два слота SODIMM под модули памяти DDR5 до 4800 МГц. Максимальный предлагаемый производителем объем – 40 ГБ, если установить в ноутбук планки на 32 и 8 ГБ. Можно ли самостоятельно нарастить этот объем, к примеру до 64 ГБ, System76 не уточняет.

Фото: System76 Угол раскрытия Lemur Pro составляет 180 градусов

Что касается системного накопителя, то его параметры сильно зависят от того, сколько денег покупатель готов потратить на Lemur Pro. Базовый 250-гигабайтный SSD выдает 3500 МБ/с при чтении и 2300 МБ/с при записи и поддерживает интерфейс PCI-E Gen 3, а максимальный твердотельный накопитель рассчитан на хранение 4 ТБ информации, поддерживает скорости 7300/6600 МБ/с при чтении и записи соответственно, работая на PCI-E Gen4. Также доступны варианты на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ – в общей сложности девять вариантов с различными параметрами.

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Дополнительный накопитель – это тоже SSD M.2, но здесь System76 позволяет выбрать лишь из пяти вариантов емкостью от 250 ГБ до 4 ТБ. Скорость чтения для всех составляет 3500 МБ/c, скорость записи варьируется от 2300 до 3300 МБ/с. Поддержка PCI-E Gen4 не предусмотрена – только Gen3.

Функции, одинаковые для всех

Все прочие характеристики Lemur Pro не меняются и одинаковы для любой выбранной комплектации. Графику в ноутбуке обрабатывает встроенная в процессор видеокарта Iris Xe, и результат ее работы выводится на 14,1-дюймовый экран с разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей и матовым покрытием. Над дисплеем размещена Full HD-камера для веб-конференций.

Фото: System76 System76 сэкономила на видеокарте , Numpad и Ethernet

Клавиатура ноутбука снабжена подсветкой, а набор его проводных интерфейсов включает по одному Thunderbolt 4 (через USB-C), HDMI, USB-А 3.2 Gen 2, USB-А 3.2 Gen 1, слот microSD и вход под проводные наушники. Ethernet в ноутбуке не предусмотрен.

За беспроводное соединение с интернетом отвечает модуль Wi-Fi 6E – этот стандарт в течение длительного времени был запрещен к использованию в России, но к концу 2022 г. власти отменили это ограничение. Также предусмотрен модуль Bluetooth 5.3. самый современный на момент выхода материала.

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Lemur Pro работает от аккумулятора емкостью 73 Втч и заряжается от комплектного блока питания на 65 Вт. Зарядку по USB-C данный блок не поддерживает – это дополнительная опция стоимостью $69 (5510 руб.).