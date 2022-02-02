Выпущен сверхмощный ноутбук на Linux с топовым «железом». Он намного быстрее большинства Windows-ПК

Компания System76, специализирующаяся на разработке Linux-ноутбуков, создала новую модель Kudu с игровой видеокартой и топовым процессором AMD. Это полноразмерный мобильный ПК с большим количеством разъемов и возможностью установки двух SSD и пары планок оперативной памяти с большим суммарным объемом. Ноутбук заточен под современные игры и тяжелые программы и работает на Ubuntu или ее модификации – Pop_OS. Установка Windows не запрещена.

Мощный, но без Windows

Компания System76 выпустила высокопроизводительную мобильную рабочую станцию Kudu на базе Linux. Ноутбук укомплектован одними из самых современных комплектующих, включая флагманский процессор AMD, накопитель и видеокарту Nvidia из новейшей серии RTX 3000, и пригоден как для работы очень тяжелых программах, так и для новых требовательных видеоигр.

В System76 Kudu нет Windows, хотя при желании пользователь может самостоятельно установить на него даже новую Windows 11, несмотря на ее завышенные системные требования к «железу». По умолчанию на ноутбуке установлена система Pop_OS, разработанная специалистами System76 и основанная на дистрибутиве Ubuntu. Опционально можно выбрать и саму Ubuntu в версии 20.04 LTS.

System76 позволяет максимально кастомизировать Kudu перед покупкой и выбрать большую часть его основных компонентов, за исключением экрана, процессора и видеокарты. Пользователю доступен широкий список аксессуаров, включая запасной блок питания.

Производительности ноутбуку вполне хватает, чтобы выполнять роль рабочей станции

В базовой комплектации System76 Kudu стоит $1799 (138,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 февраля 2022 г.). Цена включает 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 одной планкой и твердотельный накопитель М.2 на 240 ГБ с поддержкой NVMe.

Премьера ноутбука состоялась в январе 2022 г. Теперь System76 готова отправить его в любой уголок мира. Компания специализируется на выпуске ноутбуков на Linux. К примеру, в июне 2020 г. в ее ассортименте появилась модель Oryx Pro с Intel Core i7 10 поколения и видеокартой Nvidia GeForce RTX 2060 или 2080 на выбор.

«Незаменимые» комплектующие

System76 экипировала Kudu процессором AMD Ryzen 9 5900HX на архитектуре Zen3, вышедшим в декабре 2021 г. Это мобильное 8-ядерное решение с поддержкой многопоточности (16 потоков, по два потока на ядро), выпускаемое по 7-нанометровой топологии. CPU работает на частоте до 4,6 ГГц и имеет встроенную видеоподсистему на восьми ядрах с пиковой частотой 2,1 ГГц.

Интегрированная графика в случае System76 Kudu – это запасной вариант ввиду наличия полноценной дискретной карты Nvidia GeForce RTX 3060. Она поставляется с 3840 ядрами CUDA и 6 ГБ памяти GDDR6.

Ноутбук получил не только игровую электронику, но и «игровой» дизайн

Изображение ускоритель выводит на экран с диагональю 15,6 дюйма. Это IPS-панель с матовой поверхностью и разрешением 1920х1080 точек (Full HD). На то, что с таким «железом» ноутбук может использоваться в играх, указывает поддерживаемая экраном частота обновления 144 Гц.

Что можно улучшить

System76 позволяет дооснастить Kudu оперативной памятью объемом до 64 ГБ DDR4-3200 в виде двух планок по 32 ГБ. Также доступны варианты на 16 ГБ и 32 ГБ в сумме, так же за счет установки двух модулей.

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В основной слот М.2 производитель может установить накопитель на 500 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ с различными параметрами скорости. Имеется и второй отсек, в котором тоже может оказаться SSD емкостью от 250 ГБ до 2 ТБ. В итоге суммарный объем дисковой подсистемы в данном Linux-ноутбуке может составить 4 ТБ. Максимально доступная скорость чтения составляет 3500 МБ/с, скорость записи – 3300 МБ/с.

Упомянутый запасной блок питания обойдется покупателю в дополнительные $199 (15,4 тыс. руб.). Как и комплектная зарядка, он имеет мощность 230 Вт, что дает возможность заряжать ноутбук очень быстро.

В ноутбуке предусмотрена подсветка клавиатуры

Тем, кто еще пользуется морально устаревшими накопителями, System76 предложит внешний пишущий DVD-привод за $89 (6900 руб.).

В список аксессуаров входит и беспроводная клавиатура с механическими переключателями. С ее помощью можно прекратить Kudu в системный блок и пользоваться им как настольным ПК при подключении внешнего монитора. Штатная клавиатура располагает встроенной подсветкой.

Что еще входит в стоимость

Новое творение System76 – это полноразмерный ноутбук, в котором есть место под массу интерфейсов. Разработчик постарался максимально реализовать этот потенциал лэптопа, и в итоге в составе Kudu есть по одному порту USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-С 3.2 Gen 2 и USB 2.0. Также в наличии видеовыходы HDMI и mini DisplayPort 1.4, плюс по одному из имеющихся USB-C тоже можно подключить монитор.

Для удобства видеовыходы и Ethernet выведены на задний торец ноутбука

Над экраном ноутбука установлена 1-мегапиксельная веб-камера. Внутри корпуса скрыты модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), а для подключения к проводной сети на торец корпуса вынесен 2,5-гигабитный Ethernet. Вместе с батареей на 49 Втч ноутбук весит 2,2 кг. Его размеры составляют 360х258х29 мм.