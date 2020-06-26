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Начались продажи сверхмощного ноутбука на Linux Ubuntu

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Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Производитель Linux-компьютеров System76 выпустил новый ноутбук Oryx Pro, способный запустить любую современную игру на максимальных настройках графики. При его покупке можно сконфигурировать почти любой его компонент и даже выбрать между ОС Linux Ubuntu и ее модифицированной версией Pop!_OS.

Максимально кастомизируемый Linux-ноутбук

Компания System76 выпустила мощный ноутбук Oryx Pro с предустановленным Linux, аппаратные возможности которого позволяют запускать на нем современные видеоигры на самых высоких настройках графики. У лэптопа нет фиксированных комплектаций – при покупке можно сконфигурировать практически любой его компонент, исходя из предпочтений и бюджета, выделенного на покупку мобильного ПК.

Выбрать можно модель видеокарты, объем оперативной памяти, емкость и количество SSD-накопителей, версию операционной системы и даже диагональ экрана. Кроме того, к ноутбуку прилагается набор опциональных аксессуаров и несколько вариантов гарантии, различающихся сроком действия. Единственное, что нельзя изменить в нем – это центральный процессор.

В базовой комплектации Oryx Pro стоит $1623 (112,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 июня 2020 г.). Тогда как самая дорогая версия стоит $4959 (340 тыс. руб.). Для сравнения, в России за 342 тыс. руб. можно приобрести три смартфона Apple iPhone 11 Pro Max с 256 ГБ памяти.

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System76 Oryx Pro

Oryx Pro – это второй ноутбук System76, поступивший в продажу в II квартале 2020 г. Первым, как сообщал CNews, стал 14-дюймовый Lemur Pro, вышедший в начале апреля 2020 г. и ориентированный в первую очередь на инженеров и программистов. В сравнении с Oryx Pro он компактнее, и у него нет дискретной графики, тогда как Oryx Pro можно укомплектовать тремя разными моделями видеоускорителя.

Экран, графическая подсистема и процессор

Ноутбук Oryx Pro, по задумке производителя, может быть как 15,6-, так и 17,3-дюймовым. В обеих версиях установлена панель IPS с матовым покрытием, углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, повышенной до 144 Гц частотой обновления и поддержкой разрешения Full HD (1920x1080 точек).

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Внутреннее убранство ноутбука

System76 построила Oryx Pro на одном из новейших чипов компании Intel – Core i7-10875H. Процессор поступил в продажу в II квартале 2020 г., относится к десятому поколению и располагает восемью ядрами с возможностью обработки 16 одновременных потоков данных (технология Hyper Threading).

Intel Core i7-10875H работает на частоте от 2,3 до 5,1 ГГц и имеет встроенную графику на частоте до 620 МГц вместе с кэш-памятью третьего уровня объемом 16 МБ. Ноутбук позволяет использовать эту видеокарту вместо дискретной, хотя последняя есть даже в базовой комплектации.

Oryx Pro по умолчанию поставляется с графическим чипом Nvidia GeForce RTX 2060 с 1920 ядрами CUDA и 6 ГБ собственной памяти стандарта GDDR6. Его можно заменить на RTX 2070 (2304 ядер CUDA, 8 ГБ GDDR6) или RTX 2080 Super (3072 ядер CUDA, 8 ГБ GDDR6).

Память встроенная и оперативная

Все комплектации Oryx Pro предусматривают использование оперативной памяти SODIMM DDR4-2933. На плате ноутбука распаяно два слота под планки, но в минимальной комплектации занят лишь один – в нем установлен модуль на 8 ГБ. Также есть версии на 16 ГБ (2х8 ГБ), 32 ГБ (2х16 ГБ) и 64 ГБ (2х32 ГБ), плюс есть возможность самостоятельной установки памяти с частотой до 3200 МГц.

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Oryx Pro можно подключать к монитору и использовать в качестве настольного ПК

Дисковая подсистема ноутбука – это один или опционально два твердотельных накопителя (SSD) формата М.2. Емкость драйвов варьируется от 240 ГБ до 2 ТБ, а скорость чтения – от 540 МБ/с до 3500 МБ/с. Максимально возможный суммарный объем – 4 ТБ.

На одном из SSD по умолчанию стоит Linux, и пользователь может выбрать между обычной 64-битной Ubuntu 20.04 LTS, вышедшей в апреле 2020 г. и Pop!_OS 20.04 LTS. Она представляет собой ту же Ubuntu, модифицированную специалистами System76.

Прочие спецификации

15-дюймовый ноутбук Oryx Pro укомплектован встроенным литий-полимерным аккумулятором, с которым весит 2 кг при габаритах 357х238х20 мм. 17-дюймовая версия оснащена идентичной АКБ, но ее размеры равны 396х265х20 мм при массе 2,3 кг.

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Цвет подсветки клавиатуры можно настраивать

Список интерфейсов лэптопа в обеих версиях включает: гигабитный Ethernet, модули Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, порт USB-С 3.2 с поддержкой Thunderbolt 3, три полноразмерных USB 3.2, SD-ридер и по одному HDMI и Mini DisplayPort. Есть отдельные вход под микрофон и выход под наушники.

Мобильный ПК дополнен многоцветной подсветкой клавиатуры и веб-камерой с разрешением 1 Мп. Список аксессуаров включает 180-ваттное зарядное устройство, внешний оптический привод с подключением по USB и фирменный чехол-сумку для транспортировки. На ноутбук распространяется гарантия сроком на один, два или три года на выбор.



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