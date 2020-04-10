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Начались продажи топового Linux-ноутбука с фантастическим объемом памяти

Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

System76 выпустила компактный (экран 14,1 дюйма) и легкий (1 кг, легче MacBook Air) ноутбук Lemur Pro. Он ориентирован на профессиональных разработчиков и инженеров, и в него можно установить два SSD по 2 ТБ каждый и до 40 ГБ оперативной памяти.

Linux-лэптоп для профессионалов

Компания System76 начала продажи своего новейшего ноутбука Lemur Pro на базе Linux, анонсированного 25 марта 2020 г. Мобильный ПК ориентирован на программистов и инженеров и поставляется с процессором Intel Core десятого поколения, тремя дистрибутивами Linux на выбор, 14,1-дюймовым экраном, способным раскрываться на 180 градусов, и до 40 ГБ оперативной памяти. Максимальная емкость дисковой подсистемы достигает 4 ТБ.

System76 называет Lemur Pro самым легким ноутбуком из всех, что она выпускала. Он весит ровно 1 кг, и это действительно очень мало: для сравнения, 13,3-дюймовый Apple MacBook Air, несмотря на более компактные габариты, весит 1,23 кг.

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Lemur Pro оказался легче MacBook Air, одного из самых невесомых ноутбуков в мире

Стоимость System76 Lemur Pro начинается с отметки $1100 (80,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 апреля 2020 г.), и разработчики позволяют сконфигурировать практически каждую его составляющую. В максимальной комплектации, без учета дополнительных аксессуаров, лэптоп стоит $2923 (215 тыс. руб.).

Дисплей, ОС и процессоры

Все конфигурации System76 Lemur Pro включают экран на базе матрицы IPS с диагональю 14,1 дюйма. Он поддерживает разрешение Full HD (1920x1080 точек) и обладает матовым покрытием, а частота его обновления не превышает 60 Гц.

Процессоров на выбор дается два – это Core i5-10210U в базовой версии и Core i7-10510U в топовой, оба десятого поколения. Младший чип работает на частоте от 1,6 до 4,2 ГГц и обладает 6 МБ кэш-памяти, тогда как частота старшего варьируется от 1,8 до 4,9 ГГц при наличии 8 МБ кэша. Оба процессора выполнены по 14-нанометровому техпроцессу, оснащены четырьмя ядрами и могут обрабатывать восемь потоков информации. Дискретная видеокарта в ноутбуке не предусмотрена, потому обработкой графики занимается интегрированное в процессор решение Intel. В этой связи для многих современных игр, существующих под Linux, Lemur Pro не подходит.

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К Lemur Pro можно подключить до двух внешних мониторов

Программное обеспечение ноутбука представлено по умолчанию системой Pop!_OS 19.10 – дистрибутивом Linux, разработанным в System76 на базе Ubuntu. Ее можно заменить на оригинальную Ubuntu 18.04 LTS или на Pop!_OS 18.04 LTS, обе с расширенной поддержкой.

Выбор той или иной ОС на итоговую стоимость ноутбука не влияет. Лэптоп не продается с Windows 10, но разработчики не утверждают, что ее нельзя будет установить самостоятельно.

Очень много памяти

В System76 Lemur Pro реализована поддержка оперативной памяти DDR4 в виде двух слотов под планки SODIMM. Во всех комплектациях используются модули с частотой 2666 ГГц, и в базовой версии установлена одна 8-гигабайтная планка.

Всего на выбор предложено четыре варианта объема RAM – 8 ГБ, 16 ГБ (две планки по 8 ГБ), 24 ГБ (8+16 ГБ) и 40 ГБ (8+32 ГБ).

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Разработчики Lemur Pro стремились создать не только производительный, но и компактный ноутбук

System76 Lemur Pro дает возможность установки до двух SSD-накопителей. В качестве основного производитель предлагает обычный низкоскоростной SSD емкостью от 240 ГБ до 2 ТБ или высокоскоростной с поддержкой NVMe объемом от 250 ГБ до 2 ТБ.

Опциональный второй накопитель представлен только в виде SSD с поддержкой NVMe. Доступные объемы – 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Прочие спецификации

Все без исключения конфигурации ноутбука наделены слотом под карты microSD, двумя портами USB 3.0, двумя USB 3.1 (один с поддержкой DisplayPort), клавиатурой с подсветкой кнопок, парой стереодинамиков и одним HDMI. В наличии также есть модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, к тому же стоимость System76 Lemur Pro включает литий-ионный аккумулятор на 73 ВТч и HD-камеру над дисплеем

System76 позволяет докупить к Lemur Pro один или сразу два 27-дюймовых Quad HD-монитора (IPS, матовое покрытие матрицы, 2560х1440 точек) по цене $515 или $1030 соответственно. Список дополнительных аксессуаров включает 65-ваттный блок питания ($65) и внешний DVD-привод ($55), плюс можно купить расширенную гарантию на два или три года ($115 или $225) – по умолчанию срок гарантии составляет один год.

Кроме того, покупатель может доплатить за ускоренную сборку своего ноутбука – он будет готов уже спустя пять рабочих дней с момента оформления заказа, и это обойдется еще в $55. В противном случае сборка затянется на 10 рабочих дней.

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