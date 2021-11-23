В России стало невозможно купить iPhone, iPad и MacBook. Что происходит?

В России спрос на технику Apple значительно превысил предложение. Компания не может обеспечить нужный объем поставок из-за нехватки микросхем на общемировом рынке, вследствие чего в России образовался дефицит ее техники, в особенности iPhone. Время ожидания исчисляется даже не днями – неделями. Эксперты полагают, что сложившаяся ситуация подтолкнет россиян к переходу на Android-смартфоны.

iPhone на всех не хватает

В России сформировался дефицит на технику компании Apple. Большинство новинок, представленных осенью 2021 г. россиянам придется ждать минимум две недели. То же касается и устройств многолетней давности, по решению Apple до сих пор присутствующих в официальной российской рознице.

На сайте Apple указано, что ожидание новейшего iPhone 13 Pro составит от двух до трех недель вне зависимости от цвета корпуса или объема памяти. Такие же сроки задержки и с поставками старшего iPhone 13 Pro Max.

В настоящее время у россиян нет возможности без ожидания купить даже двухлетний iPhone 11. Его тоже придется ждать вплоть до месяца, прямо как смартфон Xiaomi или любой другой китайской марки, заказанный напрямую из КНР и добирающийся до владельца по почте.

Не все будут готовы отдать 100 тыс. рублей за смартфон и ждать его неделями

Причиной, по которой Apple не может обеспечить поставку в Россию необходимого количества iPhone, стала общемировая нехватка электронных компонентов – микросхем различного назначения. Это следствие пандемии коронавируса и резко выросшего в 2020 г. спроса на различную электронику вследствие перехода всего мира на удаленную работу. TSMC и другие производители полупроводников не справляются с объемами заказов, попутно ежеквартально рапортуя о стремительном росте своей выручки.

Всероссийская проблема

По данным «Коммерсанта», у ритейлеров со сроками ситуация еще хуже. Издание приводит в пример сеть фирменных магазинов Apple re:Store и мобильник iPhone 13 Pro, получить который получится лишь после ожидания сроком до восьми недель.

Старый iPhone 11 тоже нельзя получить в день покупки

Другие ритейлеры тоже отмечают нехватку телефонов с логотипом в виде надкусанного яблока. «Cрок исполнения заказа действительно доходит до трех недель. Из-за нехватки iPhone 13 в конце октября и начале ноября (2021 г. – прим. CNews) резко вырос спрос на базовые модели iPhone 12 и iPhone 11», – заявил источник издания в неназванной сети магазинов по продаже электроники.

Генеральный директор магазинов «Позитроника» Алексей Грибовский лично подтвердил изданию факт нехватки новых мобильников Apple. Он также отметил, что дефицит затронул не только серию iPhone 13, но и смартфоны линеек iPhone 12 и 11.

Операторы связи, владеющие салонами связи, тоже не стали отрицать наличие в России дефицита смартфонов Apple. В «Билайне» сообщили «Коммерсанту», что сильнее всего ощущается нехватка iPhone 12 с 1 ТБ памяти, а также новых iPhone 13 Pro и Pro Max. «В последние несколько недель наблюдается и дефицит ряда моделей 11 и 12 серий iPhone», – добавили представители «Билайна».

Как сообщал CNews, превышение спроса на iPhone над предложением ритейлеры стали подмечать еще в октябре – начале ноября 2021 г.

Страдают не только россияне

Отсутствие iPhone, как и другой техники Apple, ощутимо бьет и по самой компании. Как сообщает один из источников «Коммерсанта», в ноябре 2021 г. доля Apple по объему продаж упала с 14,5% до 11%. Он полагает, что этот показатель продолжит падение и не восстановится ровно до тех пор, пока Apple не решит проблему с нехваткой устройств.

Пока iPhone в дефиците, витрины магазинов ломятся от разнообразия смартфонов на Android

Если компания ничего не предпримет в ближайшее время, пользователи начнут смотреть в сторону Android-смартфонов, считает источник издания. «Если ситуация сохранится достаточно долго, потребители будут переходить на Samsung», – сказал он.

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Apple и до проблемы с дефицитом iPhone не была лидером по поставкам смартфонов на российском рынке. С одной стороны, она ходила в топ-3, замыкая его (статистика МТС за октябрь 2021 г.), с другой же она сильно отстает от своих основных конкурентов. Первое место в данном рейтинге занимает корейская Samsung (34,5% в штучном выражении), второе – Xiaomi с 28,1%, тогда как Apple довольствуется 14,7%. За ней следует Realme из КНР с долей российского рынка на уровне 7,4% По данным аналитической компании GS Group за период с января по сентябрь 2021 г. включительно поставки iPhone в Россию составили 3,3 млн, тогда как Realme ввезла 1,7 млн своих смартфонов. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

MacBook и iPad тоже не купить

Россияне сталкиваются с трудностями при покупке не только iPhone. Если они хотят приобрести новейший iPad, обновленный осенью 2021 г., то им придется запастись недюжинным терпением.

Длительное ожидание скоро станет одной из самых ярких отличительных черт техники Apple

К примеру, самая базовая версия iPad 2021 модельного года, оцененная в России в 31 тыс. руб., будет доставлена лишь спустя четыре недели с момента заказа. Apple никак не объясняет необходимость столь длительного периода ожидания.

Схожая ситуация складывается с новыми MacBook Pro, которые Apple показала в конце октября 2021 г. Время ожидания достигает трех недель, притом это касается обоих ноутбуков (14 и 16 дюймов) и всех их основных модификаций.

MacBook 2021 модельного года тоже в дефиците

Однако желающие купить себе MacBook Pro могут прибегнуть к «хитрости» и сократить время ожидания с нескольких недель до нескольких дней. При этом от них не потребуется для этого особых усилий.

У ноутбуков Apple 2020 года проблем со сроками поставки нет

Все, что нужно – это отказаться от покупки MacBook Pro 2021 модельного года и выбрать аппарат предыдущей генерации. 13-дюймовый ноутбук Apple на процессоре М1, вышедший в ноябре 2020 г. Apple отправит в течение трех рабочих дней. То же касается и прошлогоднего MacBook Air. Не исключено, что в ближайшее время сроки их доставки тоже увеличатся.