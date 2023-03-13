Apple снова любит Россию. Придумана сверххитрая схема качественного антисанкционного гарантийного ремонта iPhone и MacBook

Apple придумала, как легально и по гарантии ремонтировать свою технику, приобретенную россиянами. Схема защищена от всех нынешних санкций, но лишает авторизованные сервис-центры работы, а самих россиян заставит дольше ждать возвращения своего устройства из сервиса. При этом гаджеты на подмену на время ремонта выдаваться не будут.

Apple вспомнила о россиянах

Компания Apple нашла хитрый способ обхода американских санкций против России без вреда для собственного бизнеса и без риска привлечения лишнего внимания со стороны властей США. Она намерена использовать новую схему, чтобы предоставить россиянам возможность гарантийного ремонта своей техники, с которым в 2023 г. начались массовые проблемы.

Авторизованные сервисные центры (АСЦ) в этой схеме почти не участвуют – Apple намерена договориться о починке гаджетов россиян с одной или несколькими компаниями, расположенными за пределами России, пишут «Известия». При этом с самими АСЦ Apple продлевать контракты, судя по всему, не планирует, хотя нынешние договора истекают в конце марта 2023 г.

Фото: © wirestock / Фотобанк FreePik Гарантии на iPhone россиян никто не лишит. Но ремонтироваться они будут в разы дольше

Нововведения дадут тройной эффект для самой Apple. Она больше не будет контактировать с российскими сервис-центрами, что само по себе лишает ее части нитей, связывающих ее с Россией. За счет этого она сможет соблюдать новые санкции, запрещающие ввоз в Россию смартфонов дороже $300 (22,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 марта 2023 г.), поскольку больше не будет обязана везти в Россию новые подменные iPhone для выдачи их клиентам сервисных центров. При этом она не рискует потерять клиентов в России, при всех нынешних сложностях продолжающих пользоваться iPhone – гарантия на их устройства будет распространяться в том или ином виде. Но, как бы хорошо все это ни выглядело, подводные камни присутствуют и здесь, и по своим размерам больше соответствуют гигантским валунам.

В чем подвох

Сохранение гарантии через контакты с иностранными сервисными центрами – шаг вполне логичный в эпоху нарастающего количества санкций. Однако пользователи все же пострадают – если раньше они могли сдать свой iPhone или другую технику Apple на починку в АСЦ и сразу получить подменное устройство или договориться об ускоренном ремонте, то с апреля 2023 г. подобное станет невозможным.

В первую очередь резко увеличатся сроки ремонта, поскольку поврежденный девайс отправится за границу. Кроме того, о подменном устройстве можно будет лишь мечтать. Но и это еще не все – новая гарантия Apple будет распространяться исключительно на устройства, на территории России купленные исключительно до марта 2022 г. или приобретенные за рубежом. По всей видимости, на технику, ввезенную по параллельному импорту, новые правила Apple не распространяются.

По словам собеседников издания, сдавать технику Apple на ремонт по-прежнему можно будет в АСЦ. Но они теперь будут выступать лишь в качестве приемщиков – в их обязанности войдет отправка устройств в другую страну, плюс они будут выдавать починенную технику владельцам.

К чему такие ограничения

Apple ушла из России в первых числах марта 2022 г., чем и обусловлены новые правила ремонта. Плюс к этому, она не имеет отношения к поставкам по параллельному импорту и не одобряет их, поэтому и не будет чинить такие устройства.

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Но это не означает, что «параллельные» iPhone, MacBook и пр. лишатся гарантии с 1 апреля 2023 г. Как сообщал CNews, c лета 2022 г. их гарантийным обслуживанием занимаются непосредственно продавцы – ритейлеры.

Технически, под новые правила попадают классические «серые» устройства Apple, которые ввозят в Россию частные продавцы, закупая их за рубежом. Такие устройства, как показала практика, очень интересуют россиян, так как они стоят дешевле своих «параллельных» аналогов. Apple на этот счет пока ничего не говорит.

Ремонт – дело непростое

До всем известных событий Apple «накачивала» авторизованные сервисные центры запчастями и подменными устройствами, и замена почти любого компонента в ее устройствах занимала считанные дни. Летом 2022 г. ситуация изменилась – возник дефицит запчастей, в особенности самых востребованных (экраны и аккумуляторы). При этом неавторизованные мастерские с такими проблемами н столкнулись.

В феврале 2023 г. АСЦ стали массово отказываться ремонтировать технику Apple, хотя на тот момент такого приказа «сверху» не поступало. В первых числах марта 2023 г. Apple заставила российские АСЦ прекратить гарантийный ремонт iPad и MacBook. Возможно, все это было связано с грядущим переходом на новую схему предоставления гарантии.