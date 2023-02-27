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Россиянам запрещают пользоваться дорогими смартфонами. В «черном списке» все iPhone и Samsung Galaxy, Китай не спасет

США запретили ввоз в Россию смартфонов дороже $300. Это касается и устройств, в которых большой процент американских технологий, так что на китайские мобильники особой надежды нет. Также санкции распространились на дорогую и качественную бытовую технику. США сильно усложнили жизнь экспортерам и импортерам, и это в итоге может влиться, к примеру, в полное исчезновение техники Apple с прилавков крупных магазинов, которые ввозили ее по параллельному импорту.

Еще больше ограничений

Власти США ввели новые санкции персонально против каждого россиянина. Американский Минторг ограничил ввоз в Россию смартфонов дороже $300 (22,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 февраля 2023 г.).

Таким образом, под новые санкции подпадают как флагманские мобильники, так и многие современные представители среднего ценового сегмента. В общей сложности в новом американском «блэклисте» 276 строчек, часть из которых занимают принтеры, ТВ-приставки и бытовая техника, роутеры и базовые станции, SSD-накопители, видеокамеры и многое другое. Список приведен на сайте Минторга США.

На различные виды техники действуют разные ограничения по стоимости. Например, США ограничили ввоз в Россию холодильников дороже $750 (56 тыс. руб.) и пылесосов дороже $100 (7470 руб.). Если принтер стоит дороже $300 (22,4 тыс. руб.), то ему тоже ограничен «въезд» на территорию России.

Максимум бюрократии

Каждый товар из нового санкционного списка США в итоге можно импортировать в Россию – тотальный запрет Штаты пока не вводят. Вместо этого американские власти будут чинить препятствия работе американских же экспортеров и иностранных реэкспортеров.

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Фото: © ms_pics_and_more / Фотобанк Фотодженика
Из-за США россиянам станет еще сложнее покупать качественные дорогие смартфоны

Теперь, чтобы ввезти тот или иной гаджет из расширенного списка в Россию, потребуется специальная лицензия американских регуляторов, получить которую в подавляющем большинстве случаев будет очень сложно. Исключения есть – например, разрешительные документы будут выдаваться на разовые поставки техники в гуманитарных целях.

Санкции против компаний

США не стали концентрироваться только лишь на российских потребителях и мешать им покупать и пользоваться дорогой качественной техникой. Новые санкции гораздо более обширные, и ограничения на импорт – это лишь треть их общего количества.

Как сообщал CNews, Штаты ввели санкции и против конкретных российских граждан. В списке оказались, помимо прочих, глава Минцифры Максут Шадаев и владелец «ИКС-холдинга» Антон Черепенников.

Сам «ИКС-холдинг» теперь тоже под санкциями, а вместе с ним – «МТС банк» и «Сколково». В одном с ними списке также находятся оператор связи «Мегафон», и разработчик процессоров «Эльбрус» ИНЭУМ им. И.С. Брука и многие другие российские компании из различных секторов экономики.

В числе российских компаний, попавших под санкции, есть и вендор вычислительной техники «КНС групп», выпускающий продукцию под маркой Yadro. Как сообщил CNews гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов, она оказалась в «черном списке» США, поскольку выпускает оборудование для СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий). «Основной объем бизнеса «КНС групп» – это производство СХД, серверов, в частности использующихся в СОРМ во исполнение “закона Яровой”. Компании, попавшие в SDN-лист, – крупнейшие игроки на рынке СОРМ, который напрямую связан с государством и силовыми ведомствами», – сообщил CNews Максим Копосов. Он добавил, что по той же причине санкции коснулись «Норси-транса» и «ИКС-холдинга».

Параллельный импорт не спасет

Это далеко не первые антироссийские санкции США, но, вероятно, одни из самых эффективных. Технику многих американских брендов в Россию официально нельзя поставлять еще с весны 2022 г., но импортеров это не смущало ввиду легализации классического «серого» импорта на уровне государства. Он переименован в параллельный импорт и работает с мая 2022 г.

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В отличие от «белого» импорта, параллельный вызывает удорожание техники ввиду сложностей с логистикой и большие трудности с ее ремонтом. Однако это во многом едва ли не единственная возможность гражданам России пользоваться современными иностранными устройствами, аналогов которых нет и в ближайшее время не будет.

То же касается и иностранных комплектующих для российской техники, у которых нет полноценных российских заменителей. Максим Копосов сообщил CNews, что в этом случае параллельный импорт может помочь, но не сразу. Он привел в пример Yadro, которая могла бы создать «цепочки коопераций из компаний в разных юрисдикциях». Но в краткосрочной перспективе это вызовет перебои с поставками необходимого «железа», за чем последуют срывы сроков поставки и рост цен на конечное оборудование.

«Но после того как заработают новые цепочки, и время, и стоимость, по сути, вернутся к досанкционным показателям», – сказал Максим Копосов.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты уверены, что новые санкции США сильно ударят по параллельному импорту как таковому, в особенности по части потребительской электроники. Экспортерам придется как минимум продумывать новые схемы логистики. Ограничения затронут, по меньшей мере, четверть российского рынка смартфонов, ввозимых по «серым» схемам. Это и Apple iPhone, и Samsung Galaxy, и многие другие.

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Китайские производители помочь если и смогут, то частично. В их смартфонах немало американских технологий, и если их больше 25%, то они тоже пропадают под ограничения.

Как следствие, многие крупные сети могут полностью отказаться от ввоза, например, всей линейки устройств Apple, чтобы не попасть под вторичные санкции, считают собеседники издания.

Евгений Черкесов

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