Россиянам запрещают пользоваться дорогими смартфонами. В «черном списке» все iPhone и Samsung Galaxy, Китай не спасет

США запретили ввоз в Россию смартфонов дороже $300. Это касается и устройств, в которых большой процент американских технологий, так что на китайские мобильники особой надежды нет. Также санкции распространились на дорогую и качественную бытовую технику. США сильно усложнили жизнь экспортерам и импортерам, и это в итоге может влиться, к примеру, в полное исчезновение техники Apple с прилавков крупных магазинов, которые ввозили ее по параллельному импорту.

Еще больше ограничений

Власти США ввели новые санкции персонально против каждого россиянина. Американский Минторг ограничил ввоз в Россию смартфонов дороже $300 (22,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 февраля 2023 г.).

Таким образом, под новые санкции подпадают как флагманские мобильники, так и многие современные представители среднего ценового сегмента. В общей сложности в новом американском «блэклисте» 276 строчек, часть из которых занимают принтеры, ТВ-приставки и бытовая техника, роутеры и базовые станции, SSD-накопители, видеокамеры и многое другое. Список приведен на сайте Минторга США.

На различные виды техники действуют разные ограничения по стоимости. Например, США ограничили ввоз в Россию холодильников дороже $750 (56 тыс. руб.) и пылесосов дороже $100 (7470 руб.). Если принтер стоит дороже $300 (22,4 тыс. руб.), то ему тоже ограничен «въезд» на территорию России.

Максимум бюрократии

Каждый товар из нового санкционного списка США в итоге можно импортировать в Россию – тотальный запрет Штаты пока не вводят. Вместо этого американские власти будут чинить препятствия работе американских же экспортеров и иностранных реэкспортеров.

Теперь, чтобы ввезти тот или иной гаджет из расширенного списка в Россию, потребуется специальная лицензия американских регуляторов, получить которую в подавляющем большинстве случаев будет очень сложно. Исключения есть – например, разрешительные документы будут выдаваться на разовые поставки техники в гуманитарных целях.

Санкции против компаний

США не стали концентрироваться только лишь на российских потребителях и мешать им покупать и пользоваться дорогой качественной техникой. Новые санкции гораздо более обширные, и ограничения на импорт – это лишь треть их общего количества.

Как сообщал CNews, Штаты ввели санкции и против конкретных российских граждан. В списке оказались, помимо прочих, глава Минцифры Максут Шадаев и владелец «ИКС-холдинга» Антон Черепенников.

Сам «ИКС-холдинг» теперь тоже под санкциями, а вместе с ним – «МТС банк» и «Сколково». В одном с ними списке также находятся оператор связи «Мегафон», и разработчик процессоров «Эльбрус» ИНЭУМ им. И.С. Брука и многие другие российские компании из различных секторов экономики.

В числе российских компаний, попавших под санкции, есть и вендор вычислительной техники «КНС групп», выпускающий продукцию под маркой Yadro. Как сообщил CNews гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов, она оказалась в «черном списке» США, поскольку выпускает оборудование для СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий). «Основной объем бизнеса «КНС групп» – это производство СХД, серверов, в частности использующихся в СОРМ во исполнение “закона Яровой”. Компании, попавшие в SDN-лист, – крупнейшие игроки на рынке СОРМ, который напрямую связан с государством и силовыми ведомствами», – сообщил CNews Максим Копосов. Он добавил, что по той же причине санкции коснулись «Норси-транса» и «ИКС-холдинга».

Параллельный импорт не спасет

Это далеко не первые антироссийские санкции США, но, вероятно, одни из самых эффективных. Технику многих американских брендов в Россию официально нельзя поставлять еще с весны 2022 г., но импортеров это не смущало ввиду легализации классического «серого» импорта на уровне государства. Он переименован в параллельный импорт и работает с мая 2022 г.

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В отличие от «белого» импорта, параллельный вызывает удорожание техники ввиду сложностей с логистикой и большие трудности с ее ремонтом. Однако это во многом едва ли не единственная возможность гражданам России пользоваться современными иностранными устройствами, аналогов которых нет и в ближайшее время не будет.

То же касается и иностранных комплектующих для российской техники, у которых нет полноценных российских заменителей. Максим Копосов сообщил CNews, что в этом случае параллельный импорт может помочь, но не сразу. Он привел в пример Yadro, которая могла бы создать «цепочки коопераций из компаний в разных юрисдикциях». Но в краткосрочной перспективе это вызовет перебои с поставками необходимого «железа», за чем последуют срывы сроков поставки и рост цен на конечное оборудование.

«Но после того как заработают новые цепочки, и время, и стоимость, по сути, вернутся к досанкционным показателям», – сказал Максим Копосов.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты уверены, что новые санкции США сильно ударят по параллельному импорту как таковому, в особенности по части потребительской электроники. Экспортерам придется как минимум продумывать новые схемы логистики. Ограничения затронут, по меньшей мере, четверть российского рынка смартфонов, ввозимых по «серым» схемам. Это и Apple iPhone, и Samsung Galaxy, и многие другие.

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Китайские производители помочь если и смогут, то частично. В их смартфонах немало американских технологий, и если их больше 25%, то они тоже пропадают под ограничения.

Как следствие, многие крупные сети могут полностью отказаться от ввоза, например, всей линейки устройств Apple, чтобы не попасть под вторичные санкции, считают собеседники издания.