Apple меняет тактику. Готовится к выпуску совершенно новая линейка ультрадешевых MacBook

В 2024 г. Apple может выпустить новые ультрадешевые MacBook для конкуренции с базовыми Google ChromeBook и Microsoft Surface. Они стоят в пределах $200, и Apple придется постараться, чтобы сделать MacBook столь же доступным – сейчас даже старый планшет iPad 9 стоит от $350. За всю свою историю Apple не выпускала подобных устройств – она лишь предлагала скидку студентам, школам и вузам на свои обычные ПК.

«Макбуки» становятся «народными»

Компания Apple может уже в 2024 г. открыть новый для себя рынок ноутбуков начального уровня, давно поделенный между Microsoft и Google. Как пишет Digitimes со ссылкой на отраслевые источники, это будет совершенно новая линейка мобильных ПК, у которой будет абсолютно другое позиционирование, в отличие от нынешних MacBook Air и MacBook Pro.

Конкурировать Apple собирается в первую очередь с Google и ее так называемыми «хромбуками» – ноутбуками стоимостью, по большей части, в пределах $200 (19,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 сентября 2023 г.) под управлением операционной системы Chrome OS. Их основная сфера распространения – школы и университеты, потому что нигде за пределами учебных заведений добиться от хромбуков функциональности, схожей с полноценными ноутбуками и ПК на Windows и macOS невозможно из-за ограничений Chrome OS.

Хромбуки в настоящее время выпускает не только Google, но и несколько сторонних компаний, но все же это очень нишевые устройства, не интересующие почти никого – Chrome OS вышла в январе 2009 г. и за неполные 15 лет завоевала лишь 3,17% мирового рынка настольных ОС (данные StatCounter за август 2023 г.).

Объединять новые мобильные ПК Apple с нынешними MacBook будут узнаваемый внешний вид и материалы корпуса, пишет портал MacRumors. Другими словами, корпус будет металлическим, так что пока неясно, на чем Apple сможет сэкономить, чтобы снизить себестоимость ноутбуков и предложить их покупателям по сравнимой с хромбуками цене.

Очень серьезные противники

Вторым конкурентом Apple в новом для нее сегменте станет компания Microsoft, которая, не желая отдавать Google весь рынок ноутбуков начального уровня, со своими партнерами начала выпускать недорогие (в пределах $200) мобильные ПК семейства Surface для прямого соперничества с хромбуками. К неоспоримым преимуществам этих устройств относится наличие привычной и знакомой миллиардам людей ОС Windows, пусть и в особой ее модификации со множеством программных ограничений.

Microsoft не приводит данные об объемах продаж своих самых дешевых Surface, но в свободном доступе есть статистика по хромбукам. В 2019 г. их было продано в пределах 13,9 млн по всему миру, а годом спустя продажи выросли до 30,4 млн, согласно DigiTimes Research. Это одно из следствий пандемии коронавируса – на удаленку в 2020 г. перешли не только взрослые, но и школьники со студентами, которым нужно было продолжить обучение. В 2021 г. объем продаж хромбуков столь резких взлетов не показал – 33,5 млн.

Поставки хромбуков замедлились после окончания пандемии коронавируса, пишет MacRumors, но их масштабы все еще больше, чем до того, как COVID-19 ворвался в мировые тренды. Количество образовательных учреждений, которые внедрили Chromebook за последние несколько лет, быстро выросло, особенно по сравнению с Apple iPad от Apple, продажи которых на образовательном рынке отстают.

Apple пока нечего предложить

В современной линейке Apple нет ни одного полноценного компьютера, нацеленного именно на образовательный сегмент и отличающийся невысокой ценой. И мобильные MacBook, и настольные Mac Pro, iMac и даже крошечный неттоп Mac mini стоят очень дорого, особенно на фоне ультрабюджетных хромбуков.

СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений Импортонезависимость

Самым доступным устройством Apple, которое, теоретически, можно использовать в школах, колледжах и вузах, является планшет iPad морально устаревшего девятого поколения, который вышел осенью 2021 г. На момент выхода материала цена на него в США начиналась с $329 (30,1 тыс. руб.). iPad 9 устарел как по дизайну, так и по характеристикам, и в 2022 г. его заменил намного более современный iPad 10 по цене от $449 (43,8 тыс. руб.).

Но нельзя не отметить, что Apple десятилетиями предлагает учебным заведениям и студентам свои продукты с внушительными скидками. Для примера, новый MacBook Air с процессором М1 и экраном на 13 дюймов в рознице стоит от $1199 (117 тыс. руб.), а образовательным учреждениям и студентам он обойдется минимум в $899 (87,7 тыс. руб.). Однако именно в базовом ценовом сегменте Apple пока нет устройств, и компания, по всей видимости, собирается исправить это.