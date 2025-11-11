«М.видео» назвала топ-5 брендов настольных ПК за девять месяцев 2025 года

«М.видео» представила данные по рынку настольных компьютеров в России по итогам января-сентября 2025 г. За девять месяцев 2025 г. в стране было продано около 1,9 млн десктопных ПК на сумму свыше 40 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По итогам периода в топ-5 брендов по продажам настольных компьютеров на российском рынке вошли Unbranded-устройства, Xiaomi, MSI, Acer и Lenovo. Эти производители обеспечивают широкий выбор конфигураций и ценовых категорий — от компактных офисных и домашних систем до мощных игровых решений.

Основную часть продаж составляют универсальные и офисные модели, на которые приходится свыше 90% рынка. При этом спрос на игровые компьютеры остается стабильным: доля таких устройств составляет около 6%, а средняя цена превышает 70 тыс. руб. Средняя стоимость настольного ПК на рынке в целом находится на уровне 21 тыс. руб.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский: «Мы видим, что все больше покупателей предпочитают собирать настольные компьютеры самостоятельно — это позволяет гибко выбирать комплектующие под конкретные задачи и бюджет. В то же время сохраняется устойчивый интерес к готовым решениям, особенно в сегменте домашних и офисных ПК. Мы также отмечаем хорошие продажи эксклюзивно представленного в нашей сети бренда Carrera, партия настольных компьютеров которого продалась за месяц. В ближайшее время ассортимент настольных компьютеров в «М.видео» пополнится новыми моделями, включая универсальные и игровые конфигурации».