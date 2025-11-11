Разделы

Техника
|

«М.видео» назвала топ-5 брендов настольных ПК за девять месяцев 2025 года

«М.видео» представила данные по рынку настольных компьютеров в России по итогам января-сентября 2025 г. За девять месяцев 2025 г. в стране было продано около 1,9 млн десктопных ПК на сумму свыше 40 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По итогам периода в топ-5 брендов по продажам настольных компьютеров на российском рынке вошли Unbranded-устройства, Xiaomi, MSI, Acer и Lenovo. Эти производители обеспечивают широкий выбор конфигураций и ценовых категорий — от компактных офисных и домашних систем до мощных игровых решений.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Основную часть продаж составляют универсальные и офисные модели, на которые приходится свыше 90% рынка. При этом спрос на игровые компьютеры остается стабильным: доля таких устройств составляет около 6%, а средняя цена превышает 70 тыс. руб. Средняя стоимость настольного ПК на рынке в целом находится на уровне 21 тыс. руб.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский: «Мы видим, что все больше покупателей предпочитают собирать настольные компьютеры самостоятельно — это позволяет гибко выбирать комплектующие под конкретные задачи и бюджет. В то же время сохраняется устойчивый интерес к готовым решениям, особенно в сегменте домашних и офисных ПК. Мы также отмечаем хорошие продажи эксклюзивно представленного в нашей сети бренда Carrera, партия настольных компьютеров которого продалась за месяц. В ближайшее время ассортимент настольных компьютеров в «М.видео» пополнится новыми моделями, включая универсальные и игровые конфигурации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

Через несколько месяцев все смартфоны моментально устареют из-за новых китайских технологий. Особенно iPhone

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Главная новинка Apple никому не нужна. Производство iPhone Air остановлено почти полностью спустя два месяца после премьеры

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/