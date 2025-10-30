Разделы

Техника
|

«М.видео» фиксирует рост продаж портативных консолей в 1,5 раза по итогам первых трех кварталов 2025 года

«М.видео» сообщает о том, что за первые три квартала 2025 г. россияне приобрели 1,1 млн консолей на общую сумму 20 млрд руб. При этом рост сегмента портативных консолей составил 1,5 раза в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Рост популярности портативных решений во многом связан с успешным запуском нового поколения Nintendo Switch 2, вышедшего весной 2025 г. Модель быстро стала одной из самых востребованных на рынке благодаря улучшенной производительности, поддержке эксклюзивных игр и гибридному формату, который позволяет использовать консоль как дома, так и вне его. Также устойчивый интерес сохраняется к Steam Deck от Valve, которая предлагает геймерам возможности полноценного ПК-гейминга в мобильном формате. Эти устройства во многом сформировали тренд на универсальные и гибридные консоли, где мобильность сочетается с высоким качеством игрового опыта.

Игровой рынок демонстрирует стабильный интерес покупателей, особенно к портативным и гибридным моделям. Все больше пользователей выбирают устройства, которые сочетают мобильность и производительность, позволяя играть где угодно — дома, в дороге или на отдыхе. Эти форматы становятся основным драйвером роста категории и определяют направление ее дальнейшего развития.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Лидером российского рынка по-прежнему остается Sony, на которую приходится 65% продаж в денежном выражении и 22% — в натуральном. Второе место занимает Valve (11% в деньгах), далее следуют Nintendo (9%) и Microsoft (7%). В количественном выражении рынок распределен следующим образом: Unbranded — 49%, Sony — 22%, SUP и Nintendo — по 6%, Valve — 3%.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «Рынок игровых устройств в России стабильно развивается, и мы видим, как растет интерес не только к классическим стационарным решениям, но и к портативным форматам. Все больше покупателей выбирают консоли, которые позволяют играть где угодно — дома, в дороге или на отдыхе. Одновременно расширяется предложение в бюджетном сегменте, что делает консольный гейминг доступным для еще большего числа пользователей. Игровая индустрия в России становится все более массовой: к геймингу подключаются семьи, молодые пользователи и те, кто раньше предпочитал мобильные игры. Консоли остаются символом качественного досуга и технологического развития».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Суперкомпьютер для российского региона построят на американской платформе. Китайской окончательно отказано

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм

Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом»

Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/