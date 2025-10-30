«М.видео» фиксирует рост продаж портативных консолей в 1,5 раза по итогам первых трех кварталов 2025 года

«М.видео» сообщает о том, что за первые три квартала 2025 г. россияне приобрели 1,1 млн консолей на общую сумму 20 млрд руб. При этом рост сегмента портативных консолей составил 1,5 раза в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Рост популярности портативных решений во многом связан с успешным запуском нового поколения Nintendo Switch 2, вышедшего весной 2025 г. Модель быстро стала одной из самых востребованных на рынке благодаря улучшенной производительности, поддержке эксклюзивных игр и гибридному формату, который позволяет использовать консоль как дома, так и вне его. Также устойчивый интерес сохраняется к Steam Deck от Valve, которая предлагает геймерам возможности полноценного ПК-гейминга в мобильном формате. Эти устройства во многом сформировали тренд на универсальные и гибридные консоли, где мобильность сочетается с высоким качеством игрового опыта.

Игровой рынок демонстрирует стабильный интерес покупателей, особенно к портативным и гибридным моделям. Все больше пользователей выбирают устройства, которые сочетают мобильность и производительность, позволяя играть где угодно — дома, в дороге или на отдыхе. Эти форматы становятся основным драйвером роста категории и определяют направление ее дальнейшего развития.

Лидером российского рынка по-прежнему остается Sony, на которую приходится 65% продаж в денежном выражении и 22% — в натуральном. Второе место занимает Valve (11% в деньгах), далее следуют Nintendo (9%) и Microsoft (7%). В количественном выражении рынок распределен следующим образом: Unbranded — 49%, Sony — 22%, SUP и Nintendo — по 6%, Valve — 3%.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «Рынок игровых устройств в России стабильно развивается, и мы видим, как растет интерес не только к классическим стационарным решениям, но и к портативным форматам. Все больше покупателей выбирают консоли, которые позволяют играть где угодно — дома, в дороге или на отдыхе. Одновременно расширяется предложение в бюджетном сегменте, что делает консольный гейминг доступным для еще большего числа пользователей. Игровая индустрия в России становится все более массовой: к геймингу подключаются семьи, молодые пользователи и те, кто раньше предпочитал мобильные игры. Консоли остаются символом качественного досуга и технологического развития».