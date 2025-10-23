«М.видео»: iPad Pro 11″ стал самой популярной новинкой Apple по итогам первой недели предзаказов

«М.видео» подвела итоги первой недели предзаказов новых iPad Pro с чипом Apple M5. Наибольший интерес покупателей вызвала модель iPad Pro 11″ на 256 ГБ стоимостью 109 999 руб. Лидерами по количеству оформленных заказов стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Чип Apple M5 стал новым поколением фирменных процессоров, объединяющим повышенную вычислительную мощность, энергоэффективность и поддержку современных ИИ-технологий. Он построен по усовершенствованному 3-нанометровому техпроцессу, получил 10-ядерный GPU с отдельным ускорителем нейронных операций в каждом ядре и увеличенную пропускную способность памяти — до 153 ГБ/с. Благодаря этому устройства на M5 обеспечивают до 3,5 раза более высокую скорость работы с задачами искусственного интеллекта по сравнению с поколением M4 и при этом сохраняют низкое энергопотребление и стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.

Новый iPad Pro с чипом M5 стал самым тонким устройством Apple в истории — толщина корпуса 13-дюймовой модели составляет всего 5,1 миллиметра. Планшет получил Tandem OLED-дисплей, поддержку Apple Pencil Pro и iPadOS 26. Производительность устройства выросла кратно: генерация изображений и нейросетевые задачи выполняются до четырех раз быстрее, чем на моделях с M1. iPad Pro доступен в вариантах с диагональю 11 и 13 дюймов, в цветах Silver и Space Black, с памятью от 256 ГБ до 2 ТБ.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский: «Новый iPad Pro 11″ стал безусловным хитом первой недели предзаказов. Покупатели выбирают его за баланс между компактностью, мощностью и экраном профессионального уровня. Для многих пользователей он становится полноценной заменой ноутбуку: устройство подходит для фото- и видеомонтажа, работы с графикой и документами, а также для учебы и творчества. Мы ожидаем, что с началом продаж спрос на iPad Pro 11″ останется стабильно высоким и станет одним из драйверов категории планшетов в четвертом квартале».

Стоимость новинок на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо»: iPad Pro (M5) 11″ / 256 ГБ Wi-Fi / Space Black — 109 999 руб.; 11″ / 512 ГБ Wi-Fi / Space Black — 129 999 руб.; 13″ / 256 ГБ Wi-Fi / Space Black — 139 999 руб.