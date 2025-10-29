Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

«М.Видео» за первые полгода 2025 года передала на переработку 879 тонн электронных отходов от покупателей

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития федеральной программы по экологичной переработке электронных отходов за первые шесть месяцев 2025 г. В этом году покупатели двух сетей сдали на утилизацию около 2,7 млн батареек и 26 тыс. устройств, что превысило показатель за аналогичный период 2024 г. почти на 9%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

В январе-июне покупатели «М.Видео-Эльдорадо» передали на экологичную переработку 824 т техники (26 тыс. устройств) и 55 т батареек (2,7 млн штук). Сданные электронные отходы по составу — это черные металлы (38%), пластики (30%), медь (7%), стекло (5%), алюминий (5%), печатные платы (3%), а также прочие материалы (12%), например, керамика и каучук. Драйвером программы стало увеличение осведомленности населения о проекте за счет освещения его в социальных сетях.

Активнее всего технику сдавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону и Волгограда. Самыми сдаваемыми устройствами стали стиральные машины, холодильники, плиты, посудомоечные машины, мобильные телефоны, чайники, телевизоры, принтеры, фены, компьютерная техника, а также аксессуары.

Услуга «Экотакси» расширилась на 26 городов: Астрахань, Барнаул, Великий Новгород, Вологда, Иваново, Иркутск, Казань, Кемерово, Кострома, Красноярск, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Омск, Псков, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Тамбов, Тула, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль. Так, услуга доступна в 44 городах, а также в Московской и Ленинградской областях.

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик
Безопасность

Программа по сбору на переработку устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники реализуется с 2019 г. С 2024 г. «М.Видео» заключило прямые договоры с заводами. Вся полученная от покупателей электроника регистрируется в автоматизированной сквозной IRM-системе (собственный ИТ-продукт компании) и отправляется на один из семи лицензированных заводов.

Руководитель направления реализации экологических проектов компании «М.Видео» Ирина Бондаренко: «Как один из крупнейших ритейлеров электроники и бытовой техники в России мы несем ответственность за полный жизненный цикл товара — от покупки до его утилизации. За первые полгода 2025 г. мы направили на переработку 879 т электронных отходов, и этот результат показывает, что совместные усилия компании и покупателей формируют культуру ответственного потребления в нашей стране. Благодаря этому сотни тонн техники не попадают на полигоны, а получают вторую жизнь в виде новых материалов и ресурсов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса артистов, изображения и других особенностей в ИИ без их разрешения

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/