В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ линейки iPhone 17

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа линейки смартфонов iPhone 17. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» начинается от 107 999 руб. Устройства доступны в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса и переплат. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новая серия получила заметные обновления в дизайне и техническом оснащении. Смартфоны различаются по диагонали дисплея: от 6,3 дюйма в базовой версии до 6,9 дюйма у флагманского iPhone 17 Pro Max. В iPhone 17 и iPhone 17 Pro/Pro Max алюминиевый корпус, а в iPhone Air — титановый.

Производительность устройств также вышла на новый уровень. iPhone 17 и Air оснащены чипом A19, а версии Pro работают на процессоре A19 Pro. Это обеспечивает более высокую скорость работы и возможность комфортного использования ресурсоемких приложений.

Особое внимание в iPhone 17 уделено возможностям фото и видео. Все модели получили фронтальную камеру на 24 МП с поддержкой технологии Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в кадре. В iPhone 17 установлена система из двух модулей — основной камерой на 48 МП и сверхширокоугольной на 12 МП, в iPhone Air — один основной модуль на 48 МП с технологией Fusion, а версии Pro и Pro Max оснащены профессиональной системой из трех камер с 48 МП основным модулем, телеобъективом и ультраширокоугольным, а также поддержкой формата ProRes RAW и расширенными инструментами для съемки видео.

Дисплеи всей линейки поддерживают технологию ProMotion с частотой обновления до 120 Гц, режим Always-On и отличаются рекордной яркостью до 3000 нит. Повышенную прочность обеспечивает новое защитное покрытие Ceramic Shield 2. Устройства стали более энергоэффективными: автономность достигает 30 часов воспроизведения видео у iPhone 17 Pro Max. За беспроводные возможности отвечает новый N1-чип с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, обеспечивающий более быстрое подключение и точное определение местоположения.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин: «Новое поколение iPhone получилось в России дешевле предыдущего благодаря укреплению курса рубля. Мы уверены, что это сделает линейку iPhone 17 еще более популярной у покупателей. Устройства предлагают ключевые инновации Apple: увеличенную производительность, усовершенствованные камеры и новые технологии биометрической идентификации. Мы ожидаем высокий интерес покупателей к новинке. В России новые смартфоны iPhone 17 появятся после официального старта продаж, который ожидается 19 сентября. «М.Видео-Эльдорадо», как ведущий ритейлер бытовой электроники и главный эксперт по технике, привезет новинку одной из первых».

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: iPhone 17 256 ГБ — 107 999 руб.; iPhone 17 512 ГБ — 129 999 руб.; iPhone Air 256 ГБ — 134 999 руб.; iPhone Air 512 ГБ — 164 999 руб.; iPhone 17 Pro 256 ГБ — 159 999 руб.; iPhone 17 Pro 512 ГБ — 189 999 руб.; iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 179 999 руб.; iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 209 999 руб.