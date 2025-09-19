«М.Видео-Эльдорадо» привезла в Россию новый iPhone 17 за день до мирового старта продаж

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что привезла новый iPhone в Россию за день до мирового старта продаж. Клиенты, оформившие предзаказ получат новинки начиная с конца сентября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Мы рады представить iPhone 17 российским покупателям одними из первых. Каждый запуск новой линейки Apple в нашей стране становится большим событием, и мы сделали все, чтобы представить новинку как можно раньше. Уже сейчас мы фиксируем высокий интерес к iPhone 17, особенно к моделям Pro и Pro Max, а также к новым цветам. Для нас важно не только привезти долгожданный смартфон, но и предложить покупателям все удобные варианты его покупки — от онлайн-заказа и быстрой доставки до рассрочки на 24 месяца без переплат. Мы уверены, что iPhone 17 станет главным технологическим хитом этого сезона».

За первую неделю со старта предзаказа особенно заметен рост интереса к модели iPhone 17 с памятью 256 ГБ, спрос на которую оказался в два раза выше, чем на аналогичный iPhone 16 во время прошлогоднего предзаказа. iPhone 17 Pro 256 ГБ клиенты «М.Видео-Эльдорадо» заказывают на 20% чаще по сравнению с прошлогодней моделью, а версия с памятью 512 ГБ показала рост предзаказов на 25% год к году. Флагманский iPhone 17 Pro Max традиционно удерживает лидерство: на его долю пришлось 42% всех предзаказов.

Новым фаворитом покупателей стал оранжевый цвет — его выбрали треть клиентов, а в линейке Pro и Pro Max он занял 41% всех заказов. Второе место по популярности поделили серебристый и голубой варианты. iPhone 17 Air показывает динамику роста предзаказов в абсолюте, но его доля составила 3,5% от общего числа предзаказов, в связи с повышенным вниманием покупателей к линейке Pro.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: iPhone 17 256 ГБ — 107 999 руб.; iPhone 17 512 ГБ — 129 999 руб.; iPhone Air 256 ГБ — 134 999 руб.; iPhone Air 512 ГБ — 164 999 руб.; iPhone 17 Pro 256 ГБ — 159 999 руб.; iPhone 17 Pro 512 ГБ — 189 999 руб.; iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 179 999 руб.; iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 209 999 руб.