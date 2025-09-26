«М.Видео» продлила предзаказ на новинки Apple до 7 октября 2025 года

«М.Видео» сообщает о продлении сроков предзаказа на новинки Apple до 7 октября 2025 г. Решение принято на фоне высокого интереса покупателей и кратного роста спроса по сравнению с предыдущим поколением. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео»

С момента старта предзаказа 10 сентября 2025 г. число заказов на iPhone 17 с памятью 256 ГБ превысило аналогичный показатель iPhone 16 более чем в 2,5 раза. На 30% вырос спрос на старшую модель iPhone 17 Pro Max 512 ГБ. В целом доля iPhone Pro Max достигла 42% всех оформленных предзаказов.

Покупатели стали выбирать новые цветовые решения: доля цвета Orange снизилась с 33% до 30%, а на второе место вышел оттенок Blue — 32% всех заказов Pro-серии. Сегмент iPhone Air пока составляет чуть менее 4% от совокупных предзаказов.

Онлайн-продажи «М.Видео» в категории iPhone за период предзаказов выросли на 30% год к году. Лидирующими регионами по количеству оформленных заказов остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. При этом в пятерку лидеров впервые вошел Нижний Новгород, потеснив Казань. В рознице в топ-3 вошли Москва, Новосибирск и Екатеринбург, при этом Санкт-Петербург поднялся на четвертое место.

Одновременно высокий интерес наблюдается и к другим новинкам Apple. Предзаказы на Apple Watch Series 11 превысили результаты прошлогодних Series 10 в 2,4 раза, а Apple Watch Ultra 3 были заказаны в 2,1 раза активнее, чем Ultra 2. Наушники AirPods Pro 3 показали кратный рост — предзаказов оформлено в семь раз больше по сравнению с AirPods Pro 2. При этом спрос на Apple Watch SE 3 остается на уровне предыдущего поколения. Компания ожидает увеличения интереса к новинке после официального старта продаж. Лидером по объемам заказов носимой электроники также стала Москва.

Коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров: «Каждый запуск нового iPhone и сопутствующих устройств Apple становится настоящим событием для покупателей. В этом году мы видим особенно сильный интерес к линейке iPhone 17 и заметный рост предзаказов на новые модели Apple Watch и AirPods. Чтобы все желающие смогли оформить заказ и получить свои устройства в удобный срок, мы продлеваем период предзаказа до 7 октября. Мы также обеспечили широкий выбор конфигураций и цветовых решений, а для клиентов доступны разные сценарии покупки — от онлайн-заказа с быстрой доставкой до рассрочки, трейд-ин и покупки в магазинах».

Стоимость новинок на сайтах М.Видео и Эльдорадо

Apple iPhone: iPhone 17 256 ГБ — 107 999 руб.; iPhone 17 512 ГБ — 129 999 руб.; iPhone Air 256 ГБ — 134 999 руб.; iPhone Air 512 ГБ — 164 999 руб.; iPhone 17 Pro 256 ГБ — 159 999 руб.; iPhone 17 Pro 512 ГБ — 189 999 руб.; iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 179 999 руб.; iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 209 999 руб.

Apple Watch Series 11: 42 мм S/M Jet Black — 49 999 руб.; 42 мм S/M Rose Gold — 49 999 руб.; 42 мм S/M Space Gray — 49 999 руб.; 46 мм M/L Jet Black — 54 999 руб.; 46 мм M/L Rose Gold — 54 999 руб.; 46 мм M/L Space Gray — 54 999 руб.

Apple Watch SE 3: 40 мм S/M — 32 999 руб.; 40 мм M/L — 32 999 руб.; 44 мм M/L — 36 999 руб.

Apple Watch Ultra 3: 49 мм Ocean Band Neon Green — 105 999 руб.; 49 мм Ocean Band Black — 105 999 руб.

AirPods Pro 3 (3rd gen, USB-C) — 32 999 руб.