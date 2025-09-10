В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новой носимой электроники Apple

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые носимые устройства Apple — умные часы Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE третьего поколения, а также беспроводные наушники AirPods Pro 3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Apple Watch Series 11 стали еще тоньше и получили усовершенствованный дизайн с ударопрочным стеклом, которое в два раза устойчивее к царапинам. Часы оснащены новыми функциями здоровья, включая оповещения о гипертонии и Sleep Score, а также поддерживают расширенные жесты управления и возможности watchOS 26.

Для любителей активного отдыха и спорта представлена новая модель Apple Watch Ultra 3. Она получила титановый корпус диаметром 49 мм, поддержку 5G и спутниковой связи, автономность до 42 часов в обычном режиме и до 72 часов в энергосберегающем. Часы оборудованы встроенной сиреной, фонариком и расширенными спортивными режимами, что делает Ultra 3 универсальным устройством для самых сложных условий.

Apple Watch SE третьего поколения стали самым доступным вариантом в линейке. Они получили процессор S10, Always-On дисплей, более быструю зарядку и стекло, в четыре раза устойчивее к повреждениям. Модель поддерживает новые функции отслеживания сна и апноэ, а также жесты управления.

Обновленные беспроводные наушники AirPods Pro 3 также доступны для предзаказа. Новая модель получила усовершенствованную систему активного шумоподавления, улучшенную эргономику и встроенный датчик сердечного ритма, что делает их удобными не только для повседневного использования, но и для тренировок. Важное нововведение — поддержка AI-переводчика в реальном времени, который позволяет понимать речь на разных языках прямо во время разговора.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин: «Каждое новое поколение носимой электроники Apple расширяет привычные границы — и Series 11, и Ultra 3, и SE 3 подтверждают этот тренд. Series 11 стали еще тоньше и прочнее, получили новые функции здоровья, включая оповещения о гипертонии и улучшенный мониторинг сна. Ultra 3 задают стандарт для самых активных пользователей — титан, спутниковая связь, автономность до трех суток в режиме энергосбережения. Даже в линейке SE покупатели теперь найдут Always-On дисплей и функции, которые раньше были доступны только в топовых моделях. AirPods Pro 3, в свою очередь, объединяют в себе выдающийся звук, новый уровень шумоподавления и встроенный датчик сердечного ритма. Мы видим, что для наших клиентов техника становится не просто помощником, а надежным спутником в спорте, работе и повседневных делах. Уверен, что новинки Apple станут одними из самых востребованных устройств этой осени».

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»

Apple Watch Series 11: 42 мм S/M Jet Black — 49 999 рублей; 42 мм S/M Rose Gold — 49,99 тыс. руб.; 42 мм S/M Space Gray — 49,99 тыс. руб.; 46 мм M/L Jet Black — 54,99 тыс. руб.; 46 мм M/L Rose Gold — 54,99 тыс. руб.; 46 мм M/L Space Gray — 54,99 тыс. руб..

Apple Watch SE 3: 40 мм S/M — 32,99 тыс. руб.; 40 мм M/L — 32,99 тыс. руб.; 44 мм M/L — 36,99 тыс. руб.

Apple Watch Ultra 3: 49 мм Ocean Band Neon Green — 105,99 тыс. руб.; 49 мм Ocean Band Black — 105,99 тыс. руб.

AirPods Pro 3 (3rd gen, USB-C) — 32,99 тыс. руб.