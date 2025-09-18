«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж всех iPhone на 35% в связи с анонсом нового поколения гаджетов

«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала рост продаж iPhone на 35% на 37-й неделе 2025 г. (с 8 по 14 сентября) по сравнению с предыдущей неделей. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На фоне презентации линейки iPhone 17 усилился интерес и к моделям предыдущих поколений: заметно выросли продажи iPhone 16 Pro Max и базовых версий iPhone 16. Далее по популярности следуют iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16e.

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Рост продаж iPhone на 35%, последовавший после презентации iPhone 17 и Air, — результат сочетания яркого информационного повода и удобства покупки. Для наших клиентов доступны: онлайн-заказ с быстрой доставкой, оформление рассрочки до 24 месяцев без переплат, трейд-ин и приобретение гаджетов в магазине. Презентация новых моделей традиционно стимулирует интерес не только к обновленной линейке, но также и к выбору предыдущих серий. Сегодня мы фиксируем высокий спрос на iPhone 16 Pro Max и базовые версии iPhone 16, при этом интерес к 15-й линейке также остается стабильным. Наша цель как главного эксперта по технике — обеспечить наличие популярных конфигураций всей линейки iPhone, прозрачные условия покупки и комфортный клиентский опыт».

Что касается новинок, то за первую неделю со старта предзаказа особенно заметен рост интереса к модели iPhone 17 с памятью 256 ГБ, спрос на которую оказался в два раза выше, чем на аналогичный iPhone 16 во время прошлогоднего предзаказа. iPhone 17 Pro 256 ГБ клиенты «М.Видео-Эльдорадо» заказывают на 20% чаще по сравнению с прошлогодней моделью, а версия с памятью 512 ГБ показала рост предзаказов на 25% год к году. Флагманский iPhone 17 Pro Max традиционно удерживает лидерство: на его долю пришлось 42% всех предзаказов.

Новым фаворитом покупателей стал оранжевый цвет — его выбрали треть клиентов, а в линейке Pro и Pro Max он занял 41% всех заказов. Второе место по популярности поделили серебристый и голубой варианты. iPhone 17 Air показывает динамику роста предзаказов в абсолюте, но его доля составила 3,5% от общего числа предзаказов, в связи с повышенным вниманием покупателей к линейке Pro.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: iPhone 17 256 ГБ — 107 999 руб., iPhone 17 512 ГБ — 129 999 руб., iPhone Air 256 ГБ — 134 999 руб., iPhone Air 512 ГБ — 164 999 руб., iPhone 17 Pro 256 ГБ — 159 999 руб., iPhone 17 Pro 512 ГБ — 189 999 руб., iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 179 999 руб., iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 209 999 руб.