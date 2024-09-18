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Арестован создатель мессенджера Ghost для секретной переписки

В Австралии полиция взломала и заблокировала платформу для обмена сообщениями, на которой была обнаружена переписка участников преступных группировок. Создатель мессенджера арестован.

Предъявлены обвинения

Австралийская полиция арестовала подозреваемого в создании и управлении приложением для обмена сообщениями, которым пользовались международные организованные преступные сообщества, сообщил Reuters.

Арестованный 32-летний мужчина, чье имя не называется, создал, по мнению следствия, «преступную платформу» Ghost, которую полиции удалось обезвредить.

«Для того, чтобы вывести из строя специальные зашифрованные устройства связи, требуется значительное мастерство», — сказал заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Иэн Маккартни (Ian McCartney).

Кто использовал Ghost

Как утверждает полиция, Ghost использовали несколько банд и организованных преступных синдикатов на Ближнем Востоке, в Австралии и Южной Корее для импорта наркотиков и заказа убийств.

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Преступники переписывались в мессенджере, создатель которого арестован в Австралии.

Сообщается, что уже выявлено около 50 предполагаемых австралийских преступников, пользовавшихся Ghost, и в ближайшие несколько дней, вероятно, будут произведены новые аресты в Австралии и других странах.

Полиция заявила, что ей удалось предотвратить смерть или серьезные травмы 50 человек в Австралии в результате взлома шифрования Ghost.

«Святым Граалем всегда является проникновение на криминальные платформы для получения доступа к доказательствам», — сказал Маккартни.

Проблемы мессенджеров с властями

Представители полиции Австралии назвали это случай первым, когда гражданину страны предъявлено обвинение в создании и управлении глобальной преступной платформой.

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа 2024 г. французской полицией в аэропорту Le Bourget недалеко от Парижа.

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Его обвинили не в том, что он специально создал мессенджер для преступного мира, но в соучастии в администрировании онлайн-платформы, которая используется для осуществления незаконных транзакций и отказе предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного законом прослушивания (прочтения данных).

В обвинение включено также «предоставление программ» для DDoS-атак; распространение детского порно; групповое мошенничество; незаконный оборот наркотиков; «оказание криптографических услуг», не обеспечивающих функции аутентификации.

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является очередным шагом Запада на пути к тотальному контролю слова и мысли, заявил РИА «Новости» Эдриан Макрей (Adrian McRae), депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа (Julian Assange).

Анна Любавина

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