В приложении «Яндекс лавки» можно заказать более 100 тысяч товаров с «Маркета»: смартфоны, одежду и мелкую бытовую технику

В «Яндекс лавке» теперь можно заказать более чем 100 тыс. товаров из ассортимента «Маркета». Например, это посуда ИКЕА, смартфоны, ноутбуки, одежда и обувь, БАДы и витамины iHerb, косметика и мелкая бытовая техника. Многие из этих товаров доставят «по клику»: сначала посылка приезжает в ближайший даркстор, затем покупатель в удобный момент вызывает курьера — и он привозит заказ в срок от 15 минут. К посылке можно добавить продукты и, к примеру, горячий кофе из «Лавки» — и все это доставят вместе с заказом из маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс лавки».

Появление в «Лавке» товаров из «Яндекс маркета» дает больше возможностей тем, кто пользуется доставкой по клику или пока еще не знаком с этой услугой. В одном приложении им теперь доступно еще больше товаров, которые можно получить таким образом. Это не только продукты и, например, готовая еда из «Лавки», но и товары многих других категорий, которые есть на «Маркете». Лавка показывает только те товары из ассортимента маркетплейса, которые можно получить быстрым способом – доставкой по клику или экспрессом.

Найти эти товары покупатели могут во вкладке «Из Маркета в Лавку» или через поисковую строку в приложении. Например, если ввести в ней «умная колонка», сначала сервис покажет такие товары из «Лавки», а ниже — из «Маркета». Помимо доставки по клику, можно выбрать и другие варианты доставки — например, курьер привезет заказ в выбранный день и удобный промежуток времени.

Уже сейчас в приложении «Лавки» можно заказать товары из «Маркета» в Москве и Санкт-Петербурге.

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«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из более 450 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Лавка работает под собственным и под брендом «Маркета» в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.