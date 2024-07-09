Вышла новая социальная медиаплатформа Telefanz – конкурент TikTok

Новая социальная медиаплатформа Telefanz призвана составить конкуренцию другим социальным медиаплатформам, в частности TikTok, предлагая приложение на 17 языках, включая русский, а также оригинальный контент, создаваемый только проверенными авторами и стримерами, и безопасное сообщество. Об этом CNews сообщили представители Telefanz.

Конкурируя с TikTok, Telefanz выделяется функциями SocialFi. Кроме того, здесь есть одобренные и проверенные создатели контента, оригинальный контент и безопасное сообщество, а также поддержка 17 языков, включая русский.

Основатель Telefanz Эндрю Джордж: «Пользователи Telefanz находят вдохновение и развлечения на единой, полностью безопасной платформе, где подлинные фотографии и видео находятся на расстоянии одного скролла».

Telefanz Социальная медиаплатформа Telefanz

Любой человек может получить верифицированный аккаунт. Telefanz предоставляет пользователям быстрый вход на платформу с помощью email, Google или Apple Login. Также в приложении доступен поиск создателей контента по категориям и подписка только на тех из них, кто отвечает интересам пользователей. Кроме того, в настройках профиля имеется возможность подачи заявки на получение верифицированного аккаунта без требования минимального количества Fanz (подписчиков).

Авторизованные создатели контента Telefanz смогут зарабатывать Coinzz, валюту приложения, за пост и с помощью Livestream. Эти валюты можно будет конвертировать в реальные деньги. Каждая заработанная 1000 Coinzz соответствует $5 долларам, поэтому Telefanz предлагает создателям контента 50% прибыли, в то время как на других платформах эта доля составляет 35%. Это означает более справедливую прибыль для создателей и считается одной из важных особенностей, отличающих Telefanz от других социальных медиаплатформ.

Telefanz обладает всеми функциями, к которым привыкли интернет-пользователи других социальных сетей, такими как лайки, обмен, комментарии, светлый/темный режим, чат, прямые трансляции, история уведомлений, создание профиля и хэштеги.