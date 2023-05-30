TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей

TikTok готовит к полноценному запуску чат-бот Tako — стороннюю разработку неизвестного происхождения. Уже ясно, что она сохраняет логи разговоров с пользователями для собственного улучшения. СМИ пишут, что такой чат-бот может представлять угрозу для Google.

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Сервис TikTok активно тестирует собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ). Бот под названием Tako тестируется только в определенных регионах. Разработчик признает, что собирает логи разговоров с ботом в целях безопасности и чтобы «усовершенствовать пользовательский опыт».

О начале тестирования этого чат-бота официально не объявляли. Его обнаружила компания Watchful.ai, и только после этого в TikTok подтвердили факт. При этом, если Watchful утверждает, что нашла чат-бот на устройствах iOS на территории США, разработчик TikTok заявляет, что как раз на США область тестирования не распространяется. Зато ведется работа с некоторыми другими глобальными рынками.

Кто именно является разработчиком Tako, неизвестно. TikTok не раскрывает название поставщика технологии. Разговорная модель была оптимизирована под нужды TikTok, но никаких собственных ИИ-технологий TikTok и его создателя ByteDance в Tako не используется.

Ответы неточны

Пользователям выводится предупреждение, что Tako находится в «экспериментальной» фазе и его ответы могут быть «неточными или не соответствующими действительности», и что чат-бот ни в коем случае не следует использовать для получения финансовой, юридической или медицинской информации.

Фото: ru.freepik TikTok тестирует собственного чат- бота на базе ИИ

Подобные предупреждения вполне можно отнести на счет любого чат-бота, включая ChatGPT и GoogleBard. Буквально на днях в США разгорелся скандал, когда юридическая фирма представила в суд ссылки на судебные прецеденты, которые, как выяснилось, не существовали в действительности. Оказалось, что для поиска дел задействовали ChatGPT, который просто синтезировал нужные результаты, а люди не провели должной проверки.

Что касается хранения логов пользовательских диалогов с Tako, то TikTok на данном этапе позволяет их удалять вручную. Однако остается непонятным, успевает ли машина их обработать «в целях безопасности и улучшения пользовательского опыта», и обезличены ли эти данные в принципе. Политика хранения данных Tako в настоящее время не разглашается.

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В TikTok надеются превратить Takoв инструмент поиска и рекомендаций нового контента. Как пишет TechCrunch, это может представлять определенную угрозу для Google. Пользователи, относящиеся к поколению Z, все чаще обращаются к TikTok и Instagram при поиске, а не к традиционным поисковикам. Встроенный ИИ-бот в приложении TikTokпримечателен тем, что его пользователям Google перестанет быть нужен, даже если доведет до ума свой собственный Bard.

«ИИ чат-боты в TikTok и других сервисах вряд ли смогут опрокинуть традиционные поисковики в обозримом будущем, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Так же как их не смогли сломать социальные сети и другие закрытые экосистемы. Однозначно можно лишь утверждать, что будущее поиска в интернете без ИИ уже немыслимо».

Отметим, что целый ряд крупнейших мировых компаний уже запретили своим сотрудникам использовать чат-боты на рабочем месте. В числе таковых — Apple, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Walmart, Samsung и Verizon. Руководство этих компаний опасается, что чат-боты вызовут утечку конфиденциальных данных. Скорее всего, этот запрет автоматически распространится и на TikTok.