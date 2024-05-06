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Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса

Tele2, российский оператор мобильной связи, не выявил изменений в поведении клиентов в социальной сети в ходе исследования активности пользователей TikTok – на нее не влияют ни введение, ни снятие ограничений для клиентов из России. Аналитики отмечают, что доля TikTok не меняется и на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенных и заблокированных на территории России соцсетей. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2 мая 2024 г. трафик в TikTok остался на уровне 30 апреля 2024 г., рост составил 0,4%.

Кроме того, на поведение пользователей значимо не повлияло и решение администрации соцсети ограничить для российских пользователей возможность публиковать контент и просматривать новые ролики на площадке с марта 2022 г. Значительного снижения доли пользователей не произошло – показатель MAU на март 2024 г. снизился на 0,3% относительно марта 2022 г., тот же показатель в апреле 2024 г. снизился на 1,15% к марту 2022 г.

Tele2 связывает сохранение количества пользователей примерно на том же уровне с тем, что в социальной сети с 2019 г. клиентами было опубликовано колоссальное количество контента – исчерпать ресурс сервиса почти невозможно. Кроме того, трафик на TikTok по-прежнему не расходует трафик для абонентов оператора.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2023 г абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

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