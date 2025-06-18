TikTok нацелился заменить живых блогеров искусственным интеллектом

Рекламная ИИ-платформа Symphony обещает вендорам возможность автоматизировать производство рекламного контента, неотличимого от того, который до сих пор производили контент-мейкеры люди.



Человекоподобные роботы

Социальная сеть TikTok решила значительно проредить экосистему своих инфлюенсеров - популярных аккаунтов, которые зарабатывают на творческом продвижении определенных товаров: компания обновила свою рекламную ИИ-платформу Symphony, обещая, что теперь искусственный интеллект будет самостоятельно производить контент, характерный для инфлюэнсеров.

Как уверяют в TikTok, рекламодателям достаточно будет предоставить надлежащие промпты и изображения, и на выходе получить готовые рекламные видеоролики, в которых виртуальные аватары будут позировать с рекламируемыми товарами, дефилировать в предметах одежды и демонстрировать брендовые приложения на экране смартфона. В общем, делать все то, что целевая аудитория привыкла видеть в исполнении людей.

Некоторые функции - например, генерация видеоролика на основе одной фотографии, - доступны всем пользователям. Теперь рекламодатели тоже смогут этим воспользоваться.

Unsplash - Solen Feyissa TikTok решил заменить людей-инфлюэнсеров на ИИ, для чего обновил свою платформу Symphony.

Для рекламодателей подобный подход, безусловно, привлекательнее, чем инфлюенсеры, - просто потому, что процесс можно автоматизировать и, вдобавок, сильно сэкономить. Закладывать бюджет под каждого инфлюенсера больше не нужно, видеоролики можно генерировать сплошным потоком на любых языках.

Для TikTok и других платформ, которые могут перенять тот же подход, это тоже прямая выгода: зачем делиться доходами с многочисленной армией контент-мейкеров, если ИИ вполне может их заменить?

В свое время инфлюенсеры в значительной степени перевернули с ног на голову рекламный бизнес. Теперь ИИ, в свою очередь, грозит лишить инфлюенсеров заработка. Во-первых, потому что синтезированный контент заменит то, что делают они, во-вторых, потому что наплыв сгенерированных видео снизит просмотры для всех.

Инфлюенсеры и сами не против ИИ

Как отмечается в материале The Verge, контент-мейкеры сами уже активно используют ИИ-инструментарий для редактирования или планирования контента, а также для того, чтобы находить новые контракты.

Но в целом все идет к тому, что сегодняшним инфлюенсерам придется искать новые пути заработка. Для многих это будет проблемой.

С другой стороны, TikTok обещает снабжать весь ИИ-контент соответствующей маркировкой, а также осуществлять многократную проверку сгенерированных роликов на предмет безопасности.

«Критерии безопасности, впрочем, будут, скорее всего, регламентироваться на региональном уровне: очевидно, что они будут совершенно разными в Европе и, например, в Китае», - считает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности. «В принципе, полностью «синтетическая» реклама едва ли как-то изменит действующие законы о рекламе, это просто новый инструмент».

Эксперт, однако, отметила, что такую рекламу могут начать рассматривать как источник проблем в том случае, если с помощью Symphony помощью начнут рекламировать что-то заведомо вредоносное. А такое развитие событий почти гарантированно, поскольку использование ИИ обеспечит полную анонимность реальных заказчиков, а барьеры в соцсетях далеко не всегда эффективно фильтруют сомнительный или даже противозаконный контент.