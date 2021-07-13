TikTok запускает в России Центр безопасности

TikTok запустил русскоязычный Центр безопасности - портал, содержащий всю необходимую информацию о том, как платформа обеспечивает безопасность пользователей, и призванный ознакомить аудиторию с политиками, инструментами и настройками, которые помогают делать TikTok дружелюбным местом.

Сообщество TikTok - это миллионы авторов, которые ежедневно делятся своим творчеством со всем миром. Для платформы важно обеспечивать безопасное пространство, в котором каждый может реализовать свои идеи и свободно выразить себя. Безопасность пользователей - абсолютный приоритет TikTok в России, поэтому платформа запустила русскоязычный Центр безопасности. Информационный портал состоит из нескольких разделов, отражающих важные аспекты безопасности на платформе, включая безопасность несовершеннолетних и руководства для родителей, борьбу с буллингом, политику в отношении суицида и самоповреждения и многое другое. Ресурс состоит из следующих блоков.

Руководства, которые помогут аудитории узнать больше о подходе к безопасности, конфиденциальности и защите в TikTok.

Установки безопасности и конфиденциальности.

Блок, посвященный тому, какие усилия платформа предпринимает по важным направлениям: предупреждение травли, тема суицида и самоповреждения, COVID - 19 и др.

Партнеры по безопасности в мире и России.

Новости о безопасности на платформе.

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В блоке «Руководства» пользователи могут ознакомиться с Правилами сообщества и узнать о принципах безопасности в TikTok. Так, платформа приоритезирует безопасность несовершеннолетних и считает необходимым и ценным вклад родителей и опекунов в обеспечение комфортной среды для подростков. «Руководство для ответственных за воспитание несовершеннолетних» рассказывает родителям и опекунам о подходе TikTok к безопасности и о функции «Семейные настройки», позволяющей связать аккаунт взрослого с аккаунтом подростка и установить различные настройки контента.

В блоке «Установки безопасности и конфиденциальности» пользователи могут узнать, как настроить свою учетную запись так, чтобы чувствовать себя на платформе максимально комфортно и безопасно. Например, пользователи могут ограничить тех, кто может писать им сообщения, выбрав только друзей или никого. Ранее TikTok отключил возможность писать личные сообщения пользователям младше 16 лет. Также пользователи могут ограничить список тех, кто может оставлять комментарии к их роликам или снимать с ними дуэты.

Блок «Темы» посвящен усилиям платформы по таким важным направлениям, как предотвращение травли, COVID-19, тема суицида и самоповреждения и другое. Большое внимание TikTok уделяет борьбе с кибербуллингом: команда модераторов оперативно реагирует на контент и комментарии, направленные на травлю пользователей. Аудитория также может использовать специальные фильтры для комментариев: самостоятельно выбирать ключевые слова или ограничивать все комментарии с оскорблениями. Платформа заботится о ментальном здоровье каждого члена своего сообщества: в подразделе «Суицид и самоповреждение» собраны сведения о работе TikTok по предотвращению распространения контента, пропагандирующего действия, направленные на призыв к самоубийству или самоповреждению. Пользователям, которые ищут в приложении контент по ключевым словам, связанным с этой тематикой, платформа автоматически предлагает ресурсы помощи.

TikTok также сотрудничает с отраслевыми экспертами и организациями по всему миру, учитывая их рекомендации при разработке новых продуктов и политик и используя экспертизу для обучения аудитории. Вместе с РОЦИТ и креаторами TikTok платформа провела кампанию #ДариПозитив, призывающую членов сообщества оставаться дружелюбными и вежливыми друг с другом. В июне 2021 года TikTok вместе с Травли NET запустили кампанию #ТвориДобро против буллинга в интернете, в рамках которой русскоязычные авторы и эксперты Травли NET провели серию прямых эфиров о правильном реагировании на негатив в сети.

В блоке «Новости о безопасности на платформе» собраны новости о том, какие усилия платформа предпринимает для того, что делать TikTok еще более безопасным местом для своего сообщества.