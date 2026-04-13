Российское подразделение TikTok понесло почти миллиардный убыток за прошлый год. Это в пять раз больше, чем в позапрошлом

Российское подразделение TikTok по итогам 2025 г. зафиксировало убыток почти в 681 млн рублей — в 4,6 раза больше, чем в 2024 г. Компания продолжает работать в условиях жестких ограничений, введенных еще в марте 2022 г., при этом штат сократился до пяти человек, а чистые активы ушли в минус.



Убыточное подразделение

Согласно данным из карточки компании в базе ФНС, убыток российского подразделения TikTok по итогам 2025 г. вырос примерно на 356% и достиг почти 681 млн руб. В 2024 г. этот показатель составлял 149 млн рублей. Первым об этом сообщило агентство ТАСС.

По информации издания, впервые убыточной компания стала в 2023 г. — тогда убыток зафиксировали на уровне 427 млн руб. До этого, начиная с 2020 г. (когда TikTok впервые начал публиковать отчетность в ФНС), подразделение неизменно оставалось прибыльным.

Из отчетности также следует, что доходы от рекламы в странах СНГ упали на 69,5%, а от маркетинговых услуг — на 63,6%. Кроме того, по итогам года стоимость чистых активов компании стала отрицательной.

Solen Feyissa на Unsplash Российское подразделение TikTok понесло почти миллиардный убыток за 2025 год

А штат сотрудников на конец 2025 г. уменьшился до пяти человек против восьми годом ранее и одиннадцати — двумя годами ранее.

Стоит напомнить, что 6 марта 2022 г. TikTok ввел жесткие ограничения на использование сервиса в России. Основной причиной стало принятие в России закона о «фейках» (ст. 207.3 УК России), предусматривающего уголовную ответственность за дискредитацию армии. Руководство платформы заявило, что безопасность сотрудников и пользователей является приоритетом, и им необходимо время на изучение последствий этого закона. Однако, эти ограничения так и не были сняты до сих пор.

Суть ограничений заключается в запрете на загрузку нового контента для пользователей из России, отключение прямых трансляций (стримов) на территории страны. Также российские пользователи потеряли возможность видеть ролики из других стран, а зарубежные пользователи — контент из России.

Однако, несмотря на блокировку функций загрузки, охваты платформы в России остаются стабильными. В марте 2025 г. месячная аудитория составила 69,3 млн пользователей, показав рост на 4,8% по сравнению с докризисным февралем 2022 г.

Откуда выручка

Выручка ООО «Тикток Рус» формируется за счет услуг по обработке данных и рекламы, оказанных ранее или за пределами России, а также за счет рекламных интеграций в старых видео.

Также В 2022 г. российское подразделение TikTok подписало несколько договоров займа с другими структурами китайской компании. В конце февраля были согласованы кредитные линии с лимитом до $5 млн и более 4 млрд рублей. В марте появилось еще одно соглашение — с лимитом до $1 млн и 6 млн китайских юаней.

Ранее в публичном поле фигурировали данные о росте чистой прибыли TikTok в России, что противоречит текущей отчетности. Опрошенные в 2023 г. РБК эксперты объясняют этот парадокс несколькими факторами.

Основатель Digital Budget Александр Степанов связывает рост чистой прибыли с резким сокращением расходов бизнеса. По его данным, исходящий трафик с платформы по ссылкам на внешние ресурсы в прошлом году практически не изменился (падение всего на 2%), однако входящий трафик сократился на 15%, что говорит о реальном снижении использования соцсети в РФ. Учитывая ограничения, маловероятно, что площадка могла нарастить рекламные доходы, поэтому увеличение прибыли объясняется экономией на операционных издержках.

Глава Digital Church Марк Хлуднев предположил, что причина может быть в смене методики учета доходов блогеров. Изначально средства, заработанные российскими стримерами, относились к странам, через которые они подключались по VPN. Позднее TikTok вручную перераспределил эти поступления, что могло искусственно улучшить показатели отчетности.

Еще один источник на рынке соцсетей назвал две основные причины: снижение фонда оплаты труда и продолжение показа российской рекламы за рубежом. По аналогии с «китайским Facebook» российские компании могли оплачивать продвижение своих продуктов в других странах через локальное юрлицо TikTok, получая трафик вне зависимости от географии. Это позволяло фиксировать выручку в российском подразделении даже при фактической блокировке сервиса внутри страны.