В России запустили первый акселератор для биохакеров

20 октября 2021 г. открылся прием заявок на акселерационную программу SportTech, которая ищет проекты в области биохакинга и ЗОЖ. Акселератор поможет в реализации проектов стартапам, разрабатывающим ИT-решения для индустрии спорта и сферы здорового образа жизни. Подать заявку на участие в программе можно до 15 ноября 2021 г.

Экспертное жюри выберет 20 стартапов, которые в течение двух с половиной месяцев будут развивать свои проекты под руководством трекеров и менторов. Программа будет включать экспертные встречи с партнерами трека по индивидуальной программе, инвестиционные сессии, построение бизнес-стратегии и разбор видов финансовой поддержки от государства. Команды, которые хотели бы масштабировать свой продукт или стать частью большой корпорации, получат поддержку от акселератора. Двоих лучших участников программы эксперты SportTech будут сопровождать вплоть до сделки с инвестором.

Цель акселератора — предоставить молодым предпринимателям возможность протестировать новые технологии, продукты и идеи в области спорта на потенциальных потребителях и представителях заинтересованных компаний, наладить устойчивые бизнес-связи с корпоративными стратегическими партнерами, создать бизнес-план, запустить или увеличить продажи и, как результат, сделать свой проект востребованным и коммерчески выгодным. Акселератор SportTech реализуется Фондом содействия развитию науки, образования и медицины (ФСРНОМ) и компанией «Иннопрактика».

К участию приглашаются стартапы и компании в сфере спорта по направлениям спортивной медицины, медицинского физиотерапевтического оборудования, генетического тестирования, биохакинга, разработки приложений, а также решений в сфере массового спорта и здоровья.

Старт программы — 5 декабря. В феврале-марте 2021 г. состоится Demo Day, на котором участники представят свои проекты, а эксперты акселератора выберут лучшие для сопровождения до сделки с инвестором или внедрение в корпорации. Акселерационная программа пройдет в онлайн-формате.