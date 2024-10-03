Изменение условий предоставления микрогрантов участникам «Сколково»

С 1 ноября 2024 г. семь направлений микрогрантового финансирования будут доступны только для компаний, входящих в реестр МТК и имеющих статус участника проекта. Для участников, которые на текущий момент не могут попасть в реестр МТК, будет действовать программа микрогрантового финансирования, нацеленная на защиту интеллектуальной собственности. Обновленные приказы будут размещены на сайте в конце октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Участникам-МТК будут доступны следующие направления микрогрантового финансирования: защита интеллектуальной собственности; создание прототипов; проведение испытаний; участие в выставках и конференциях; покупка комплектующих для самостоятельной сборки; маркетинговые сервисы для участников; покупка лицензий ПО.

Павел Гудков, заместитель председателя Правления по экспертизе и финансовой поддержке Фонда «Сколково»: «Фонд фокусирует предоставление микрогрантов на участниках проекта “Сколково”, являющихся малыми технологическими компаниями. Для участников проекта “Сколково”, которые еще не получили статус малой технологической компании, мы сохраним возможность получения микрогрантов на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности».

30 сентября 2024 г. вступил в силу приказ № 240-Пр о внесении изменений в порядок приема и срок рассмотрения заявок на предоставление микрогрантов. По направлениям «Защита ИС», «Создание прототипов» и «Проведение испытаний» с 1 по 21 октября 2024 г. введена возможность подачи заявок на 100% авансирования планируемых или компенсации понесенных расходов.