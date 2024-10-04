Разделы

Техника Импортонезависимость
|

SNDGroup вошла в Реестр малых технологических компаний России

Компания SNDGroup вошла в Реестр малых технологических компаний (МТК) России. Об этом CNews сообщили представители SNDGroup.

Реестр МТК объединяет предприятия и стартапы в сфере разработки инновационных продуктов и технологий с целью обеспечения импортозамещения и достижения импортонезависимости. Компании-носители статуса малой технологической компании могут претендовать на получение ряда поддерживающих мер со стороны государства. Ключевая – помощь в формировании спроса на продукцию и поддержка экспортно потенциала МТК.

sn1.jpg

SNDGroup
ИВН-350

Претендовать на получение статуса могут компании, отвечающие ряду критериев. Важнейших из них – деятельность связана с развитием российской отрасли электроники. Соответствие SNDGroup этому статусу подтвердил Фонд Содействия Инновациям по результату экспертизы двух разработок компании: высоковольтных источников питания ИНВ-350, IP66 и ИВН-75, IP43. Оба устройства выдерживают более 10 тыс. циклов короткого замыкания, что обеспечивает их долгосрочную эксплуатацию.

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год
Маркет

***

SNDGroup – российский контрактный разработчик электроники, производитель новых материалов для электроники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

Telegram-каналы: В крупнейшем российском интернет-холдинге массовые сокращения, уволены сотни человек, закрываются отделы

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: