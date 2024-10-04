SNDGroup вошла в Реестр малых технологических компаний России

Компания SNDGroup вошла в Реестр малых технологических компаний (МТК) России. Об этом CNews сообщили представители SNDGroup.

Реестр МТК объединяет предприятия и стартапы в сфере разработки инновационных продуктов и технологий с целью обеспечения импортозамещения и достижения импортонезависимости. Компании-носители статуса малой технологической компании могут претендовать на получение ряда поддерживающих мер со стороны государства. Ключевая – помощь в формировании спроса на продукцию и поддержка экспортно потенциала МТК.

Претендовать на получение статуса могут компании, отвечающие ряду критериев. Важнейших из них – деятельность связана с развитием российской отрасли электроники. Соответствие SNDGroup этому статусу подтвердил Фонд Содействия Инновациям по результату экспертизы двух разработок компании: высоковольтных источников питания ИНВ-350, IP66 и ИВН-75, IP43. Оба устройства выдерживают более 10 тыс. циклов короткого замыкания, что обеспечивает их долгосрочную эксплуатацию.

***

SNDGroup – российский контрактный разработчик электроники, производитель новых материалов для электроники.