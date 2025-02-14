Поддержка ИТ-отрасли: изменения в правила аккредитации компаний

Теперь больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию. Минцифры подготовило соответствующие изменения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Теперь ИТ-аккредитацию смогут получить: компании, осуществляющие деятельность в области квантовых коммуникаций; компании, чья деятельность направлена на обеспечение защиты информации; коммерческие компании с преимущественным госучастием, если они получают более 70% дохода от деятельности в области информационной безопасности.

Что изменится при подтверждении ИТ-аккредитации

Теперь крупные аккредитованные компании, получающие льготы, должны будут заключать соглашения с вузами для совместной работы над образовательными программами для подготовки ИТ-специалистов.

Доля иностранного участия в желающей получить аккредитацию компании не должна превышать 50%.

Крупные ИТ-компании как основные потребители ИТ-кадров будут участвовать в их подготовке.

Минцифры ожидает, что ИТ-компании будут участвовать в создании образовательных программ, привлекать квалифицированных преподавателей и специалистов-практиков для обучения студентов, а также развивать программы стажировок.

Реестр стартапов

Минцифры создаст федеральный реестр стартапов, в который будут включаться организации с выручкой менее 1 млн руб., созданные менее чем за три года до подачи заявления на получение госаккредитации.

Изменения в части сайта

На сайте аккредитованной или претендующей на аккредитацию компании теперь должно быть указано наименование организации, юридический и фактический адрес, ИНН, основной код ОКВЭД, контактные данные, информация о видах ИТ-деятельности согласно приказу Минцифры.

У компаний будет достаточно времени для подготовки к нововведениям. Соответствие требованиям будет подтверждаться во время ежегодной плановой проверки, которая начнется в мае 2025 г. Требование по доле иностранного участия вступает в силу 1 сентября 2025 г.