Разделы

Цифровизация
|

«АтомИнтелМаш» включен в реестр малых технологических компаний

Предприятие «АтомИнтелМаш» прошло процедуру получения статуса малой технологической компании и включено в реестр МТК, который ведет Минэкономразвития России. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

Данный статус дает резидентам возможность привлекать инвестиции на конкурентной по сравнению с обычными компаниями основе, более эффективно реализовывать свои проекты.

Среди основных направлений деятельности ООО «АтомИнтелМаш» – создание робототехнических комплексов для роботизации промышленных производств, конструирование и изготовление нестандартного оборудования для применения на объектах атомной промышленности, развитие собственного бренда промышленных роботов «АИМ» и их дистрибуция на российском рынке.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

«Статус малой технологической компании признает наши усилия в области разработки современных робототехнических решений для атомной энергетики и смежных отраслей, укрепляет позиции предприятия на российском рынке, в том числе в свете реализации нацпроекта по развитию промышленной робототехники и автоматизации производства, – отметил генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов. – Получая поддержку государства, мы открываем для себя новые возможности для научных исследований и внедрения передовых решений в производственный процесс».

Сегодня на предприятии создано более 100 рабочих мест, а выручка от продажи высокотехнологичной продукции составляет свыше 1 млрд руб. В рамках программы поддержки малых технологических компаний «АтомИнтелМаш» сможет получать финансирование на развитие исследований и внедрение новых технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Сотни миллионов выделены на сверхпроводниковые чипы и датчики для российской орбитальной обсерватории

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще