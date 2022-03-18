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Дворкович покидает место председателя «Сколково»

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович покинул свой пост. Этому событию предшествовали его высказывания о спецоперации на Украине. После заявления главы «Сколково» секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал уволить «с позором» Аркадия Дворковича. Пост главы фонда Дворкович занимал с 2018 г.

Дворкович покинул пост

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович решил покинуть свой пост. Об этом Фонд сообщил в своем заявлении 18 марта 2022 г.

«”Сколково” всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — отметил Дворкович.

Предполагается, что теперь он сосредоточится на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково».

Что предшествовало такому решению

Аркадий Дворкович на данный момент занимает пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 14 марта 2022 г. в интервью американскому изданию Mother Jones он выступил против военной спецоперации России на Украине.

«Мои мысли с мирными жителями Украины, включая многих шахматистов, которые сейчас находятся в опасности», — отметил Дворкович. Он подчеркнул, что ФИДЕ выступает против «любых войн» и «осуждает любое использование военных средств для решения политических конфликтов».

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Аркадий Дворкович покинул пост главы «Сколково»

Позднее в новом заявлении РБК он раскритиковал западные санкции и ушедшие из России зарубежные компании. Он отметил, что Россия ответит на «жесткие» и «бессмысленные» ограничения «технологическими прорывами и собственным развитием». Он заверил, что «Сколково» готово приложить «максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики».

После начала спецоперации на Украине ФИДЕ объявила о переносе из России Всемирной шахматной олимпиады 2022 г., которая должна была пройти в Москве. Кроме того, ФИДЕ запретила российским и белорусским игрокам выступать под флагом своих стран на турнирах под эгидой федерации.

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После заявления Дворковича секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале призвал уволить «с позором» Аркадия Дворковича с поста директора фонда «Сколково». По его словам, его действия — «это не что, иное как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны», о которых говорил Президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России.

Карьера Дворковича

Аркадий Дворкович окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ). В 2001 г. занял пост заместителя министра экономического развития и торговли России. С 2008 г. по 2012 г. был помощником на тот момент занимавшего пост Президента России Дмитрия Медведева. С мая 2012 г. по май 2018 г. Дворкович был вице-премьером Правительства России.

Дворкович пришел в «Сколково» в 2018 г. За время его работы число резидентов Фонда выросло с 1,8 тыс. до 3,2 тыс. технологических команд, а их выручка — с 91,9 млрд руб. до более чем 200 млрд руб. (по предварительным данным за 2021 г.).

С 2018 г. на территории Инновационного центра был реализован ряд крупных инфраструктурных объектов, включая жилые кварталы «Мильфей» и «Полисад», а также бизнес-центр «Амальтея», центральный парк и пр. На данный момент общая площадь строящихся и уже введенных в эксплуатацию объектов превышает 570 тыс. кв. м. На территории «Сколково» были открыты многие партнерские центры, включая «Сибур», «Татнефть», Сбербанк, партнерский центр готовится открыть и компания «Яндекс».

В 2019 г. в закон о «Сколково» был включен принцип экстерриториальности. Благодаря ему сервисы и льготы Инновационного центра стали доступны по всей России. Количество региональных операторов с 5 в 2018 г. увеличилось до 20, а число стартапов с региональными корнями уже составляет треть от общего числа резидентов «Сколково».

Кристина Холупова

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