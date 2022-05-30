Wildberries запустил новый сервис поиска автозапчастей

В мае 2022 г. у покупателей Wildberries появилась возможность выбирать новый ассортимент автозапчастей, ввозимых предпринимателями в том числе и по параллельному импорту: двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, запчастей для ходовой системы, рулевого управления и т.д. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Поиск организован не только по марке и модели, но и по VIN/Frame транспортного средства. В будущем онлайн-площадка также добавит в каталог и запчасти для грузового и коммерческого транспорта.

В настоящий момент воспользоваться новым сервисом можно на веб-сайте wildberries.ru, в ближайшие месяцы новый функционал появится и в мобильных приложениях.

Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров на 1 млн SKU – в настоящий момент их уже свыше 2,2 млн. В планах компании – расширить его еще в два раза в 2022 г.

«Мы запустили продажи автотоваров в 2020 г. и видим, что интерес покупателей к ним динамично растет. В 2021 г. оборот этой категории на Wildberries вырос на 205% год к году, а в I квартале 2022 г. – на 223% год к году. Благодаря появлению нового ассортимента запчастей, а также удобному сервису поиска товаров покупатели смогут быстро и легко заказывать необходимые детали для авто и мотоциклов, а предприниматели — расширить свое предложение на маркетплейсе и повысить продажи в e-commerce сегменте», — сказали представители Wildberries.

Заказ и доставка запчастей осуществляется логистической и курьерской службой Wildberries не только по России, но и Белоруссии, Казахстану, Армении и Киргизии. Продавать запчасти и автотовары на Wildberries могут все предприниматели: торговая комиссия онлайн-площадки составит от 6%. Для этого достаточно зарегистрироваться на дистанционном портале для продавцов и разместить информацию о продукции, которая будет автоматически обработана специальным ПО и структурирована в удобный каталог по названию номенклатуры и совместимости с марками транспортного средства.

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Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера – свыше 113 млн пользователей (MAU).

По данным на май, 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 700 тыс. российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.