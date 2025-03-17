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«Авто.ру» добавил статус «Проверенный продавец» для повышения прозрачности и безопасности сделок

Сервис «Авто.ру» добавил статус «Проверенный продавец», чтобы пользователям было проще найти профессиональных продавцов, которые успешно проходят проверки службы модерации «Авто.ру» и очные выездные проверки. Статус поможет в выборе продавца и повысит уровень прозрачности и безопасности сделок. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Статус «Проверенный продавец» в объявлениях и в профиле продавца появляется при соблюдении ряда условий. Все автомобили из объявлений должны быть в наличии, а их описания — полностью соответствовать действительности: при модерации и выезде к продавцу проверяют такие параметры, как модификация, пробег, состояние автомобиля, данные ПТС, VIN и другие важные характеристики. Особое внимание уделяется тому, чтобы заявленная цена соответствовала той, по которой продавец действительно готов продать автомобиль.

Кроме того, стать обладателем статуса «Проверенный» могут лишь продавцы с открытым профилем на сервисе «Авто.ру». В этом случае пользователи видят, что авто продает профессионал, а не частное лицо. Также благодаря открытому профилю пользователи могут ознакомиться с отзывами покупателей.

Таким образом, статус «Проверенный продавец» служит дополнительным фактором уверенности для пользователей «Авто.ру» при выборе продавца автомобиля, повышая уровень прозрачности и безопасности сделок.

Для продавцов, в свою очередь, статус становится инструментом для привлечения внимания и укрепления доверия среди покупателей.

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