«Авто.ру» запустил эксперимент по онлайн-продаже автомобилей с пробегом

На «Авто.ру» стартовал эксперимент по внедрению механизма онлайн-продаж подержанных автомобилей, который в будущем может изменить весь опыт покупки транспорта. На первом этапе пользователи смогут забронировать подходящий автомобиль онлайн и завершить сделку у партнера – сети официальных дилерских центров «Луидор». Первыми автомобилями, участвующими в программе, стали грузовые фургоны, бортовые платформы и пассажирские модификации «Газель NN», «Соболь NN», «Газель NEXT» и «Газель Бизнес». В программе участвуют автомобили не старше 7 лет с пробегом менее 250 тыс. км.

Все транспортные средства, размещаемые к продаже на «Авто.ру» в рамках данной программы, проходят тщательную оценку технического состояния и комплексную предпродажную проверку, которая включает десятки параметров, такие как верификация пробега, фиксирование текущего состояния автомобиля и учёт особенностей комплектации, отсутствие юридических ограничений на регистрационные действия, читаемость и сохранность VIN. Вся информация фиксируется в диагностической карте, с которой покупатель может ознакомиться, открыв объявление о продаже на «Авто.ру». Такой подход позволяет обеспечить соответствие данных в объявлении реальному состоянию автомобиля.

После того, как автомобиль выбран, пользователю для завершения сделки необходимо совершить несколько простых действий. Сначала нажать кнопку «Купить» и указать свои контактные данные и номер банковской карты для заморозки 10 тыс. руб. — эти средства вернутся покупателю в любом случае — или после выкупа автомобиля или в случае отказа от сделки, если автомобиль все-таки не подойдет. После совершения транзакции покупателю поступит сообщение с подтверждением бронирования, которое будет действовать в течение трех дней. Таким образом, «Авто.ру» гарантирует, что цена на автомобиль не изменится в течение срока бронирования и он не будет продан. Остается только приехать в дилерский центр для подписания договора купли-продажи и внесения оплаты за транспортное средство. В результате пользователи «Авто.ру» получают прозрачные и фиксированные условия сделки, а продавцы — рост скорости оборачиваемости склада.

Ещё одним элементом безопасности сделки для покупателя выступает возможность возврата автомобиля и гарантия возвращения денежных средств дилером, если возникли проблемы с двигателем или коробкой передач, при условии, что с момента покупки прошло не более 14 дней, а пробег не превысил 500 километров.

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Партнёрами проекта стали официальные дилерские центры «Луидор» в восьми городах: Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Челябинске. Специалисты компаний будут проводить осмотр, фотосъёмку каждого автомобиля, а также заполнять диагностическую карту.

Найти объявления, участвующие в программе, можно на специальном лендинге, а также в общем списке предложений «Авто.ру» – в объявлениях будет размещена кнопка «Купить». Функциональность уже доступна всем пользователям в веб-версии, iOS- и Android-приложениях «Авто.ру».