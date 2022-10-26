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В Сбербанке автоматизирован процесс подготовки залогового заключения по простым активам

Залоговая служба Сбербанка запустила процесс автоматической сборки залогового заключения с использованием искусственного интеллекта. За счет применения технологии при наличии полного пакета документов заключение формируется всего за 10 минут.

Подготовить залоговое заключение на основе ИИ-технологий можно по трети всех залоговых экспертиз. На текущий момент искусственный интеллект помогает формировать документы по простым активам (квартиры, коммерческие помещения, транспорт и др.). Для запуска MDO (machine driven opinion) требуется только уникальный ключ по объекту залоговой экспертизы (например, кадастровый номер для недвижимого имущества, VIN для автотранспорта).

Технология позволяет заполнить залоговое заключение на 90%. При этом эксперт может просматривать каждый шаг работы системы, что обеспечивает прозрачность процесса и дает возможность при необходимости провести контроль принимаемых системой решений. Технология MDO при растущем портфеле высвобождает ресурсы экспертов и обеспечивает обработку заявок в круглосуточном режиме.

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