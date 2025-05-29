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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дугина Дарья


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Увидеть автомобили с пробегом без ДТП поможет поиск «Авто.ру» 1
20.10.2023 «Авто.ру» предоставит бесплатный Отчет по автомобилю за звонок дилеру 1
28.06.2023 Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дугина Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7728 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 157 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1669 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3491 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8641 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 839 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5330 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3556 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2524 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 164 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 80 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 915 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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