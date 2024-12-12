Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Ребрендинг «Отчетов Авто.ру» и новая функциональность: улучшенная структура и возможность поделиться отчетом

Покупка автомобиля с пробегом всегда тесно связана с детальным изучением его истории эксплуатации. Зачастую информации может быть много, и на ознакомление с ней уходит драгоценное время, которое важно потратить на переговоры с продавцом, чтобы не упустить лучшее предложение. Новый «Отчет Авто.ру» создан для того, чтобы сократить время на изучение истории автомобиля, не упустив самое важное. А если все-таки требуется совет друга или консультация профессионального подборщика, то теперь «Отчетом» можно поделиться. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Ссылка на полный отчет, который получил пользователь «Авто.ру», копируется в буфер сразу после нажатия кнопки «Поделиться отчетом». Остается только выбрать, куда отправить сообщение с ссылкой. Изменился не только способ передачи отчетов, но и их структура. Исследование, проведенное сервисом в этом году, показало, что наибольшую важность для пользователей среди разделов отчета составляют история повреждений в ДТП и страховых расчетов, сведения о пробеге, а также статус по юридическим ограничениям. Теперь эти блоки вынесены в верхнюю часть отчета, сразу после общего вывода, составленного Yandex GPT, и информации о количестве владельцев.

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече
Маркет

Кроме того, в содержании отчета на главной странице сервиса собраны подсказки по каждому блоку, входящему в его состав. Также там можно проверить любой автомобиль, введя его регистрационный или VIN-номер, даже если он не продается на «Авто.ру».

«Отчеты Авто.ру» — инструмент проверки истории владения и эксплуатации автомобиля при покупке, который аккумулирует сведения из тысяч источников. С его помощью можно узнать о количестве прежних владельцев, данные о пробеге, визитах на сервис, использовании в такси или каршеринге и об участии в иностранных аукционах. Последняя опция особенно актуальна для автомобилей с пробегом, ввезенных из-за рубежа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще