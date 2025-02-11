В России создали сверхлегкий ИИ для распознавания VIN автомобилей

Научно-производственная компания Smart Engines представила первую в России полностью автоматическую технологию для мгновенного распознавания VIN-номеров. Новый сверхлегкий искусственный интеллект считывает код автомобиля всего за 0,2 секунды и распознает информацию вне зависимости от их нахождения и условий съемки, избавляя пользователя от необходимости ручного ввода данных. Об этом CNews сообщили представители Smart Engine.

Система может быть применена для идентификации авто или его отдельных деталей в ходе проведения сервисных работ. Функциональность доступна в обновленной версии программного продукта Smart Code Engine 2.5, вес базовой сборки составляет 2,7 МБ.

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) состоит из 17 символов и содержит информацию о производителе, характеристиках и годе выпуска автомобиля. VIN наносятся на неразъемные части кузова или шасси и на специально изготовленные номерные таблички. С помощью VIN можно подобрать запчасти, проверить автомобиль на ограничения, залог, угон, участие в ДТП и узнать количество собственников.

Сканер для считывания VIN, разработанный учеными Smart Engines, состоит из трех главных подсистем – детекции строк, распознавания строк, а также постпроцессинга и верификации найденных данных. ИИ выделяет все строки в кадре, поочередно распознает их и затем анализирует полученные данные на предмет их соответствия идентификационному номеру. Алгоритмы справятся с задачей детекции и обнаружения VIN, даже если на шильдике или табличке присутствует другой текст.

Среди преимуществ отечественной разработки – работа с изображениями любого качества, устойчивость к помехам и перепадам освещения, избытку и недостатку света, углу и ракурсу съемки. ИИ-алгоритмы способны считывать номера, нанесенные любым образом – выдавленные, выбитые и напечатанные. Это позволяет применять технологию для учета, обслуживания, купли-продажи и страхования авто.

Программа доступна в виде SDK и интегрируется в ИТ-инфраструктуру заказчика. Технология может использоваться в терминалах сбора данных и банковских, страховых, агентских приложениях для кросс-продаж, а также будет полезна в автостраховании, каршеринге и других сферах, связанных с автотранспортом.

Программное решение алгоритмически оптимизировано под любые платформы и может быть запущено в браузере, на сервере и любом устройстве, включая смартфоны и планшеты, без использования GPU. Система Smart Engines основана на быстрой, компактной и точной модели глубокого обучения. В ходе распознавания используется только оперативная память устройства, данные не передаются на обработку в облачные сервисы или на внешние сервера, что гарантирует их полную конфиденциальность.