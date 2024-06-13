В России резко смягчили наказание за пиратство. Путин подписал изменения в УК РФ

В российском УК важные нововведения, касающиеся наказания за пиратство. В две ключевые статьи были внесены послабления – по словам Владимира Путина, это сделано с целью декриминилизации части нарушений, связанных с пиратским контентом.

Пиратам упростили жизнь

Президент России Владимир Путин внес в действующий УК РФ поправки, сильно смягчающие ответственность за использование пиратского контента. Закон был принят в рекордные сроки – Госдума рассмотрела его (тогда еще законопроект) в третьем чтении 28 мая 2024 г., 5 июня 2024 г. его одобрил Совет Федерации, а 12 июня 2024 г. на нем появилась подпись главы государства.

Новый документ предусматривает увеличение пороговые значения крупного и особо крупного размеров за «незаконное использование объектов авторского права или смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», говорится на официальном сайте Президента России (kremlin.ru). Власти связывают необходимость внесения в УК РФ изменений, прописанных в законопроекте, с показателями «динамики социально-экономического развития России, включая накопленный за последнее время уровень инфляции», а также с результатами «анализа правоприменительной практики».

kremlin.ru Президент России внес коррективы в УК РФ

«Реализация положений Федерального закона позволит декриминализировать часть названных деяний либо смягчить уголовную ответственность за их совершение», – говорится на сайте Президента России.

Основное изменение

Первую глобальную поправку новый закон вносит в ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Если до 11 июня 2024 г. особо крупной суммой ущерба считалась, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тыс. руб., то теперь это значение увеличено в пять раз – до 500 тыс. руб.

Особо крупный размер ущерба тоже вырос, но уже не так существенно – всего вдвое. Ранее он составлял 1 млн руб., теперь – 2 млн руб.

Воровать миллионами

Второе нововведение, предусмотренное новым законом, затрагивает ст. 158 УК РФ «Кража». Оно тоже меняет размеры ущерба, но на этот раз имущественного.

Официальное обоснование изменений

Отныне такой ущерб является крупным, если стоимость имущества превысила 1 млн руб., хотя раньше было 250 тыс. руб.

Другими словами, лимит крупного ущерба вырос в четыре раза. Аналогичный прирост показали и размеры особо крупного ущерба – ранее таковым имущественный ущерб считался при стоимости имущества от 1 млн руб., а теперь же – от 4 млн руб.

Преступление новое, наказание старое

Подписанный Владимиром Путиным документ не подразумевает корректировку наказаний за нарушение перечисленных статей Уголовного кодекса. Это означает, что признанному виновным по ст. 146 УК РФ с припиской «в крупном размере» будет грозить штраф до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев (полтора года). Также могут присудить обязательные работы на срок до 480 часов (20 дней), исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, а то и вовсе лишение свободы на тот же срок.

За нарушение ст. 146 УК РФ полагаются принудительные работы на срок до пяти лет либо тюрьма на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Кража в крупном размере (ст. 158 УК РФ) обернется для осужденного штрафом в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере его заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет. Опционально могут быть присуждены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового; лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Следствием кражи в особо крупном размере станет лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

До Белоруссии все еще далеко

CNews неоднократно освещал случаи, когда россиянам грозила тюрьма якобы за кражу интеллектуальной собственности, хотя претензий у правообладателей к ним не было. Новое послабление может сократить количество подобных историй, но их определенно будет меньше в Белоруссии.

В этой стране еще в начале 2023 г. на уровне закона было легализовано использование пиратского контента из «недружественных стран». Подписанный Президентом Белоруссии Александром Лукашенко документ позволяет использовать нелицензионные копии ПО, фильмов, музыкальных композиций и пр.

Российские власти поначалу тоже хотели внедрить подобное послабление, но быстро передумали.