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Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

Несмотря на то, что в США живет примерно на 198 млн человек больше, за 2023 г. в России преступления с использованием ИКТ совершали на 82% чаще, однако их ущерб в Америке значительно превысил потери в России. По данным правоохранительных органов обеих стран, средний ущерб от одного преступления в США выше на 447%, чем в России.

Статистика в России и в США за 2023 год

Хоть в США совершается больше преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в общем, но граждане России становятся жертвами преступлений почти в два раза чаще. Средний ущерб от одного преступления (потери, разделенные на количество преступлений) с использованием ИКТ в США составляет $14,3 тыс., а в России $2,6 тыс.

Это следует из статистики за прошедший год, которую предоставили МВД России и Федеральное бюро расследований США.

По данным ведомства, ущерб от киберпреступлений за 2023 г. составил 156 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ РФ на момент выхода материала).

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DC Studio / Фотобанк Freepik
Совокупный ущерб от киберпреступности в США выше в семь раз, чем в России

По статистике, представленной на сайте МВД, в России было зарегистрировано 677 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) или в сфере компьютерной информации, однако здесь учитываются не только киберпреступления. Таким образом, в России совершается примерно 470 преступлений с использованием ИКТ на 100 тыс. человек.

Сравнение показателей США и России по киберпреступности за 2023 г.

Россия США Разница в %
Ущерб, млрд $ 1,75 12,5 В США больше на 614,3%
Население, млн чел. 144 342 В США больше на 137,5%
Количество преступлений, тыс. 667 870 В США больше на 30,4%
Количество преступлений на 100 тыс. населения, шт. 470 257 В России больше на 82,9%
Средний ущерб, $ 2623 14367 В США больше на 447,7%

Источники: МВД России, ФБР США, CNews Analytics

Однако в нее также входят: незаконные организация и проведение азартных игр (171.2 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (205.2 УК РФ), незаконные производство сбыт или пересылка наркотических веществ (228.1 УК РФ) и другие деяния, несвязанные с ИКТ-сферой напрямую.

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МВД России
Отчет МВД России о преступлениях, совершенных с использованием ИКТ за 2023 год

По данным американских правоохранительных органов, в США за 2023 г. было зарегистрировано 880 тыс. преступлений, что означает примерно 257 преступлений с использованием ИКТ на 100 тыс. человек. В прошедшем году их ущерб составил $12,5 млрд (более 1,1 трлн руб.).

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Федеральное бюро расследований США
Типы преступлений, совершенных с использованием ИКТ в США за 2023 год

Однако, в американской статистике тоже есть деяния, которые только косвенно связаны с ИТ. Например, угроза жизни или здоровью, преступления против детей, преступления против авторского права, а также harassment/stalking, что можно перевести как преследование или домогательство.

Схемы, используемые киберпреступниками в России

4 июня 2024 г. состоялось заседание коллегии МВД России, посвященное противодействию киберпреступности под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Он представил данные касательно дистанционных деяний и рассказал об ущербе и количестве этих преступлений.

Министр сообщил, что с 2020 г. количество посягательств с использованием информационных технологий увеличилось на треть, а доля дистанционных деяний в общем массиве сейчас приближается к 40%. «В прошлом году от них пострадало полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый является пенсионером», - уточнил он.

Глава МВД России рассказал, что постоянно появляются новые способы совершения посягательств на денежные средства граждан.

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Он отметил основные схемы, которые используют преступники чаще всего: сим-боксы, виртуальные автоматические телефонные станции (IP-телефония), фиктивные биржевые площадки (копии реальных ресурсов), ненадежные криптообменники и «теневые» маркетплейсы.

«В 2023-2024 гг. фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. Если в 2020 г. их доля среди дистанционных составов не превышала одного процента, то сейчас это каждое восьмое IT-деяние», – констатировал глава ведомства.

Доклад американских правоохранителей

CNews ознакомился с отчетом американских правоохранительных органов за 2019-2023 гг.

Internet Crime Complaint Center (IC3) или центр по жалобам на интернет-преступления, который является подразделением Федерального бюро расследований (FBI) по борьбе с киберпреступностью в своем докладе сообщил, что в среднем в 2019-2023 гг. было получено 758 тыс. жалоб. В 2023 г. они заявили о 877 тыс. преступлений.

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Федеральное бюро расследований США
Количество преступлений, совершенных с использованием ИКТ в США и ущерб от них за 2019-2023 гг.

Особый всплеск преступности американские правоохранители, как и российские, отмечают с 2020 г. (начало эпидемии COVID-19 по всему миру): в 2019 г. было зафиксировано 467 тыс. жалоб, а в следующем году уже 791 тыс., а в последующие годы IC3 будет фиксировать не менее 800 тыс.

За пять лет ведомство получило почти 3,8 млн заявлений о преступлениях, а убытки составили более $37 млрд (3,28 трлн руб. по курсу ЦБ РФ на момент выхода материала).

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По данным доклада, основными типы киберпреступлений, которые совершаются на территории США являются фишинг, персональная утечка данных (или взлом), вымогательство и non-payment/delivery, что можно перевести как неоплата доставленного или недоставка оплаченного товара.

Аналогично российским коллегам, в США отмечают, что чаще всего страдают люди, которым больше 60 лет: в 2023 г. от них поступило более 100 тыс. жалоб, а потеряли они $3,4 млрд. Реже всего страдают подростки до 20 лет.

Дмитрий Федонин

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