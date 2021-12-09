Новый год на Мальдивах с доступной связью от «билайна»

С конца ноября клиенты «билайна», которые отправились на отдых на Мальдивы, могут воспользоваться доступом в интернет по технологии LTE по новым, куда более низким ценам, чем раньше.

По умолчанию им стал доступен один гигабайт Интернета за 350 руб. в день (после исчерпания пакета скорость до конца дня составит 128 Кбит/с). Подразумевается, что абонент платит за Интернет только в те дни, когда реально им пользуется.

Если такого объема трафика на максимально доступной скорости вам не хватит, можно подключить услугу «Продли скорость» — 500 Мб за 175 или 1 Гб за 350 рублей. Стоимость минуты входящих и исходящих звонков составит 35 рублей, отправка одной SMS обойдется в такую же сумму. Ранее один мегабайт интернета стоил целых 768 рублей, а минута «голоса» — 200 рублей.

Тем абонентам «билайна», которые пользуются предоплатной системой расчетов, советуем ознакомиться с персональными пакетами роуминга — в них больше минут и гигабайт, рассчитанных сразу на несколько дней, по более выгодным ценам. Услуга доступна в мобильном приложении «билайна».