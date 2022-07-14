Более 700 единиц досмотрового оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» установили в столичном метро

Досмотровым оборудованием резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в 2022 г. оснастили столичную транспортную систему, в том числе станции метро, МЦК, автовокзалы и другие объекты. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В первом полугодии 2022 г. парк досмотрового оборудования московского метрополитена пополнили более 20 новых рентгеновских установок в антивандальном исполнении. Таким образом, общее количество оборудования для обеспечения безопасности пассажиров московской подземки, произведенного резидентом столичной особой экономической зоны, составило порядка 700 единиц», - сказал Владислав Овчинский.

«Диагностика-М» не только производит новое досмотровое оборудование, но и в рамках выигранных тендеров, ежегодно проводимых Московским метрополитеном, осуществляет сервисное обслуживание как своей досмотровой техники, но и продукции сторонних производителей, включая его ремонт в течение всего срока службы, а также последующую утилизацию изделий.

«“Диагностика-М” инвестировала порядка 190 млн руб. в свое производство на территории столичной особой экономической зоны, где работают почти 150 специалистов. Только за 2021 г. предприятие изготовило около 740 единиц высокотехнологичного досмотрового оборудования различных видов. При этом предприятие располагает производственными мощностями для кратного наращивания объема выпускаемой продукции и готово полностью покрыть потребности московского транспорта сертифицированными установками и аппаратами», - сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

Компания планирует до конца 2022 г. запустить серийное производство нового оборудования, не имеющего аналогов в России и за рубежом. Оно позволит раздельно обнаруживать запрещенные предметы, выполненные не только из металлов, но и из углепластиков, которые применяются для изготовления оружия скрытого ношения.

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Оборудование компании «Диагностика-М» обеспечивает антитеррористическую безопасность на транспорте и в местах массового скопления людей. Так, рентгеновские установки сканируют багаж при больших пассажиропотоках, а портативные детекторы могут обнаружить взрывчатые вещества в виде паров и частиц. Продукция резидента почти на 100% состоит из российских комплектующих, и поэтому не зависит от зарубежных поставок.

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Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Технополис “Москва”» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых порядка размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, составляет более 223 га. Площадь производственных корпусов – 550 тыс. кв. м.