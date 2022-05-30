Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» готов заменить зарубежное досмотровое оборудование в аэропортах России

Компания «Диагностика-М» выпускает оборудование для проверки багажа и пассажиров в аэропортах и готова увеличить производственные мощности, чтобы заменить отработавшие иностранные аналоги. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания “Диагностика-М” в 2021 г. выпустила более 740 единиц различных видов оборудования, включая свыше 150 интроскопов и 320 детекторов взрывчатых веществ для обеспечения безопасности аэропортов страны. Текущие производственные мощности резидента особой экономической зоны Москвы позволяют вдвое увеличить объем выпуска отечественной продукции и заменить изношенную технику зарубежного производства в российских воздушных гаванях», – отметил Владислав Овчинский.

В настоящее время аэропорты России преимущественно используют досмотровое оборудование иностранного производства. В связи с текущей экономической ситуацией есть опасения, что при его поломке или истечении срока службы, образуется дефицит комплектующих, что приведет к сбою в работе аэропортов.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадия Дегтева, резидент столичной ОЭЗ ежемесячно может производить порядка 40 интроскопов и 50 детекторов паров взрывчатых веществ и поставлять их в рамках импортозамещения.

«Продукция “Диагностика-М” на 95%, а по некоторым позициям на 100%, состоит из отечественных материалов. Поэтому перебоев и трудностей в поставках не наблюдается. В настоящее время в аэропортах России используется более 600 единиц техники, выпущенной предприятием. За рубежом интроскопы работают в аэропортах Великобритании, Южной Кореи и Казахстана, а детекторы взрывчатых веществ и паров охраняют безопасность воздушных гаваней по всему миру», – отметил директор ОЭЗ.

Как заявил генеральный директор предприятия Владимир Усачев, «Диагностика-М» готова поставлять российским аэропортам весь перечень современного досмотрового оборудования для контроля безопасности, сертифицированного в соответствии с законами РФ: интроскопы, детекторы взрывчатых веществ, металлодетекторы и системы радиационного контроля.

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«Сегодня мы также готовы поддерживать в рабочем состоянии иностранную технику, включая замену рентгенозащитных шторок, конвейерной ленты и даже самих рентгеновских аппаратов на узлы и детали собственного производства. В будущем планируем предложить аэропортам России новый лицензированный сервис – демонтаж выработавшего свой ресурс зарубежного досмотрового оборудования для последующей передачи его на утилизацию», – рассказал глава компании.

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ООО «Диагностика-М» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с декабря 2019 г. Основное направление деятельности предприятия – разработка и производство под торговой маркой ТСНК поисково-досмотровой и рентгеновской техники для обеспечения безопасности людей, организаций и имущества. Досмотровое оборудование, выпускаемое компанией с 1992 г., используется как в России, так и за рубежом в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, таможне, почте, стадионах, местах проведения массовых мероприятий и других объектах, требующих высочайшего уровня защиты. Компания «Диагностика-М» экспортирует свою продукцию более чем в 30 стран мира.