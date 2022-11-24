В ОЭЗ «Технолполис Москва» разработали компактный рентгеновский аппарат

Малогабаритный рентгеновский аппарат для обследования людей и животных вне медицинских учреждений разработал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Диагностика-М». Прибор переносится в транспортном кейсе и собирается на месте диагностики за три минуты. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Портативный рентгеновский аппарат предназначен для проведения оперативной диагностики в нестационарных условиях и помещается в компактном кейсе.

«Компания «Диагностика-М» – резидент ОЭЗ Москвы с 2019 г. За это время предприятие инвестировало в развитие производства более 220 млн руб. и создало свыше 150 рабочих мест. Новую разработку компании можно использовать в фельдшерско-акушерских пунктах, вахтовых поселках и экспедициях, для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях, а также во время визитов врачей на дом к пожилым и маломобильным пациентам», – сказал Владислав Овчинский.

Малогабаритный рентгенодиагностический аппарат «МИРАН» питается от собственных аккумуляторов, имеет зарядные устройства для сети переменного тока и автомобильный преобразователь напряжения. Впервые планшетный компьютер в составе аппарата обеспечивает все функции автоматизированного рабочего места лаборанта, включая заполнение карточки пациента, обработку снимка и передачу данных исследований.

«Прибор может работать при минусовых температурах, поэтому его удобно использовать в российском климате. Аппарат также можно применять для рентгенодиагностики животных. В месяц предприятие может выпускать 20 таких аппаратов», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

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За три десятилетия своей истории компания наладила выпуск свыше 100 наименований высокотехнологичных изделий собственной разработки. Устройства полностью состоят из отечественных материалов и комплектующих.

«Аппарат уже запатентован, создан опытный образец. «МИРАН» планируется выпускать в двух модификациях – для работы на штативе или без него. Этот прибор, помогающий оперативно производить рентгенодиагностику в полевых условиях и тем самым спасать жизни людей, очень ждут специалисты. Мы планируем провести все испытания, пройти регистрацию в Росздравнадзоре и запустить его в производство в феврале 2023 г.», – сказал генеральный директор компании «Диагностика-М» Владимир Усачев.