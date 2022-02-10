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Компании ОЭЗ «Технополис Москва» к 2022 году зарегистрировали более 80 компьютерных программ

Более 80 программ для компьютерных устройств запатентовали резиденты за время своей деятельности в особой экономической зоне «Технополис Москва». Об этом сообщил ее генеральный директор Геннадий Дёгтев.

«Цифровизация делает программные продукты все более востребованными на рынке, а компании с собственными изобретениями имеют явное преимущество перед конкурентами. В ОЭЗ работают полтора десятка компаний-резидентов, специализирующихся на информационных технологиях, разработке компьютерных программ. За время работы они запатентовали свыше 80 программ для компьютерных устройств. А за первые три квартала 2021 г. объем их выручки превысил 4,7 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее», – сказал Геннадий Дёгтев.

Программные продукты резидентов ОЭЗ востребованы в таких областях как электроника, промышленные и медицинские технологии, хранение данных, информационная безопасность, образование.

Среди резидентов, имеющих патенты на ПО, НИИМЭ, ЗИТЦ, «Концерн Гудвин», НТЦ «Хайтэк», «Диагностика-М», «Яго» и другие.

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