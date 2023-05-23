Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет поставлять умное досмотровое оборудование

Компания «Диагностика-М» разработала и запустила в производство пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом. Новый «умный» интроскоп резидента ОЭЗ «Технополис Москва» способен распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимое запрещенных предметов, а также их отдельные фрагменты в разобранном виде. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширил свою продуктовую линейку за счет интеграции искусственного интеллекта в уже созданные и апробированные на рынке технологии, что обеспечило принципиально иной уровень их возможностей. Новый «умный» интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности. Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень ее локализации достигает 100%. В рамках реализации новых проектов на предприятии дополнительно создали 56 рабочих мест», — отметил Владислав Овчинский.

Досмотровый интроскоп — рентгено-телевизионная установка для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов. Компания оснастила интроскопы конвейерного типа серии ТС-СКАН функцией искусственного интеллекта, которая сможет находить опасные и запрещенные предметы целиком и в виде их отдельных фрагментов, а также распознавать контуры самого предмета и его внутренне содержимое. Устройство идентифицирует объект и выдает оператору соответствующую информацию на экране монитора: искусственный интеллект выделяет подозрительные предметы в рамку, обозначая их название — бутылка, баллончик, нож и так далее. Нейронная сеть на выборке из свыше 5 млн размеченных изображений обучена распознавать запрещенные объекты и их отдельные фрагменты в разных ракурсах.

«Компания «Диагностика-М» — резидент площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» с 2019 г. Продукция предприятия, которая успешно замещает импортные аналоги, высоко востребована рынком, в том числе за счет постоянной модернизации и внедрения инноваций. «Диагностика-М» более трех лет работала над проектом интеграции искусственного интеллекта в досмотровые сканеры с использованием собственных разработок и материальных ресурсов. Только в 2022 г. компания инвестировала в свое производство свыше 105 млн руб.», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Диагностика-М» внедряет «умные» технологии в свою продукцию, разрабатывает собственные системы искусственного интеллекта и программное обеспечение, которое внесено в базу российского ПО. В числе недавних разработок компании — система охраны территорий «Radar-IQ», способная с помощью искусственного интеллекта обнаруживать и распознавать угрозы, находящиеся далеко за пределами периметра охраняемого объекта — как на земле, так и в воздухе, включая любые виды БПЛА.

«Умные» интроскопы уже прошли тестовую эксплуатацию на ряде объектов, в том числе в Храме Христа Спасителя, и подтвердили все свои заявленные характеристики. В настоящее время интеллектуальные интроскопы, созданные резидентом столичной ОЭЗ, охраняют вход на территорию московского Кремля, аэропорт в Липецке и ряд других стратегически важных объектов России.

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«Технология искусственного интеллекта разработана специалистами «Диагностики-М» для интроскопов серии ТС-СКАН и совместима только с продукцией компании. Все вновь производимые предприятием досмотровые установки конвейерного типа имеют возможность использования данного решения. Новым продуктом уже заинтересовались многие заказчики, в том числе те, кто уже эксплуатирует установки ТС-СКАН, но желает обновить их программное обеспечение до «умной» версии. При этом специалисты компании не останавливаются на достигнутом, а продолжают доработку системы ИИ, развивая и совершенствуя ее возможности», — сказал генеральный директор предприятия Владимир Усачев.

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.