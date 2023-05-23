Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет поставлять умное досмотровое оборудование

Компания «Диагностика-М» разработала и запустила в производство пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом. Новый «умный» интроскоп резидента ОЭЗ «Технополис Москва» способен распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимое запрещенных предметов, а также их отдельные фрагменты в разобранном виде. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширил свою продуктовую линейку за счет интеграции искусственного интеллекта в уже созданные и апробированные на рынке технологии, что обеспечило принципиально иной уровень их возможностей. Новый «умный» интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности. Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень ее локализации достигает 100%. В рамках реализации новых проектов на предприятии дополнительно создали 56 рабочих мест», — отметил Владислав Овчинский.

Досмотровый интроскоп — рентгено-телевизионная установка для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов. Компания оснастила интроскопы конвейерного типа серии ТС-СКАН функцией искусственного интеллекта, которая сможет находить опасные и запрещенные предметы целиком и в виде их отдельных фрагментов, а также распознавать контуры самого предмета и его внутренне содержимое. Устройство идентифицирует объект и выдает оператору соответствующую информацию на экране монитора: искусственный интеллект выделяет подозрительные предметы в рамку, обозначая их название — бутылка, баллончик, нож и так далее. Нейронная сеть на выборке из свыше 5 млн размеченных изображений обучена распознавать запрещенные объекты и их отдельные фрагменты в разных ракурсах.

«Компания «Диагностика-М» — резидент площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» с 2019 г. Продукция предприятия, которая успешно замещает импортные аналоги, высоко востребована рынком, в том числе за счет постоянной модернизации и внедрения инноваций. «Диагностика-М» более трех лет работала над проектом интеграции искусственного интеллекта в досмотровые сканеры с использованием собственных разработок и материальных ресурсов. Только в 2022 г. компания инвестировала в свое производство свыше 105 млн руб.», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Диагностика-М» внедряет «умные» технологии в свою продукцию, разрабатывает собственные системы искусственного интеллекта и программное обеспечение, которое внесено в базу российского ПО. В числе недавних разработок компании — система охраны территорий «Radar-IQ», способная с помощью искусственного интеллекта обнаруживать и распознавать угрозы, находящиеся далеко за пределами периметра охраняемого объекта — как на земле, так и в воздухе, включая любые виды БПЛА.

«Умные» интроскопы уже прошли тестовую эксплуатацию на ряде объектов, в том числе в Храме Христа Спасителя, и подтвердили все свои заявленные характеристики. В настоящее время интеллектуальные интроскопы, созданные резидентом столичной ОЭЗ, охраняют вход на территорию московского Кремля, аэропорт в Липецке и ряд других стратегически важных объектов России.

Назван самый надежный способ организации IaaS
Маркет

«Технология искусственного интеллекта разработана специалистами «Диагностики-М» для интроскопов серии ТС-СКАН и совместима только с продукцией компании. Все вновь производимые предприятием досмотровые установки конвейерного типа имеют возможность использования данного решения. Новым продуктом уже заинтересовались многие заказчики, в том числе те, кто уже эксплуатирует установки ТС-СКАН, но желает обновить их программное обеспечение до «умной» версии. При этом специалисты компании не останавливаются на достигнутом, а продолжают доработку системы ИИ, развивая и совершенствуя ее возможности», — сказал генеральный директор предприятия Владимир Усачев.

***

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HP сломала миллионы принтеров по всему миру парой строчек кода. Решения нет

Создан ноутбук для ностальгирующих ИТ-шников на процессоре Intel 44-летней давности. Цена, видео

В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами

Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки

В Windows появился новый раздражающий пользователей элемент. Как избавиться

Назад в 1990-е. Российские геймеры забили до отказа компьютерные клубы

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще