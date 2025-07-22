В МИФИ будут учить специалистов по «электронным глазам»

Сенсорные системы на основе оптических технологий, снабженные узлами обработки информации, в том числе на основе машинного обучения, созданные на основе физики взаимодействия электромагнитного излучения видимого, инфракрасного, терагерцового и ультрафиолетового диапазонов с микро- и нано- структурами, а также материалы, компоненты, методы в этой области, являются объектами профессиональной деятельности магистра, который выберет обучение по магистерской программе «Опто- и наноэлектроника, инженерия наносистем», запущенной в МИФИ. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Здесь студенты учатся создавать сенсорные системы и работать с ними, быть разработчиками и экспертами в области физики наноструктур, наноматериалов, квантовой сенсорики и органической оптоэлектроники, а также в области взаимодействия электромагнитного излучения с микро- и наноструктурами.

Вот примеры магистерских работ этого и прошлого года. Например, Полина Вилюжанина защитила дипломный проект на тему «Исследование фотолюминесценции центров окраски в гексагональном нитриде бора» с оценкой «отлично». Работа прямо касается создания перспективных материалов для квантовых технологий – квантовых вычислений и квантовой сенсорики. Полина поступает в аспирантуру.

Дипломный проект Семена Фадеева «Детектирование нитросоединений с помощью терагерцовых метаматериалов» касается разработки технологии неразрушающего оптического контроля в невидимом терагерцовом диапазоне на наличие опасных и запрещенных веществ для создания систем транспортной безопасности. Очень востребованная тема, выводящая технологии контроля на новый уровень.

Еще один пример – дипломный проект Кирилла Шишина: «Адаптация нейросетевой технологии, анализирующей сигнал воздушного проточного оптического цитометра, для разделения сложных аэрозольных композиций». Этот проект - на стыке современных технологий искусственного интеллекта и анализа люминесценции отдельных аэрозольных частиц, переносящих биопатогены, в режиме счета единичных фотонов – реализуется в рамках работы по развитию систем мониторинга биологической опасности. Такие системы востребованны и уже работают в аэропортах нашей страны, на фармпроизводствах, в животноводстве, в местах массового скопления людей.

Тематика научных направлений в рамках исследовательской работы студентов очень широка и включает в себя современные аналитические методики для комплексного обеспечения безопасности, сенсоры и сенсорные системы на различных физических принципах, системы на базе органических полупроводников и полупроводниковых наночастиц для солнечных элементов и светодиодов нового поколения, взаимодействие терагерцового излучения с веществом и системы радиовидения, метаматериалы, а также многочисленные прикладные тематики организаций-партнеров программы.

За два года обучения студенты освоят такие дисциплины, как «Основы органической опто- и наноэлектроники», «Нанофотоника», «Нанооптика и наноматериалы», «Физика и технологии сенсоров», «Специальный практикум по наносистемам», «Физические методы специального электронного приборостроения», «Экспериментальные методы исследования наноструктур», «Статистические методы в электронике», «Организация и проектирование в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах», которые смогут применять в своей профессиональной деятельности.

С учетом того, что искусственный интеллект все больше забирает на себя рутинную часть работы человека, востребованным на рынке труда окажется тот, кто сможет творчески подходить к работе по созданию новых устройств и технологий. Некоторые магистранты смогут параллельно с обучением поработать на реальном производстве приборов с достойной оплатой.

После обучения магистры смогут работать на предприятиях коммерческой сферы - у разработчиков, дистрибьюторов и эксплуатантов устройств, сенсорных систем и аналитического оборудования, партнеров программы («Модус», «Южполиметаллхолдинг», «Диагностика-М» (Лаборатория ТСНК), «Авеста», «Лабтест», «Иниста», «Арчип», Троицкий инженерный центр, «Биотехлаб», «М-вэйв» и других, в государственных организациях — разработчиках и производителях в области специального приборостроения и специальных материалов, в НИИ специальной техники, в институтах РАН и отраслевых научных центрах.